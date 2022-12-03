Турецкий беспилотный истребитель с украинскими моторами впервые оторвался от земли (видео)
Компания Baykar успешно провела последний тест беспилотного истребителя Kızılelma с украинскими двигателями перед первым полноценным полетом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter технического директора компании Baykar Сельчука Байрактара.
Новый БПЛА впервые оторвался от земли и формально провел в воздухе около шести секунд, что является тестом на пути к первому полету. Отрыв от полосы прошел во время тестирования шасси. По плану первый полет БПЛА был запланирован на 2023 год, но, вероятно, Baykar опережает график работы.
На Kızılelma установлен турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ украинской компании "Мотор Сич". Беспилотник способен развивать максимальную скорость до 800 км/ч, максимальная продолжительность полета составляет 5 часов, а потолок – 12 км.
Боевая нагрузка составляет 1 тонну, которая может состоять из полноценного авиационного вооружения. Главная особенность Kızılelma – способность вести воздушный бой, для чего он может использовать ракеты "воздух-воздух".
Zor tutuyoruz…— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 3, 2022
Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti.
Az kaldı inşallah…
Having a hard time keeping #KIZILELMA on the ground... pic.twitter.com/f0bfMH34Bg
Ранее мы писали, что турецкая компания Baykar начала тесты по "пробегу" беспилотного истребителя Kızılelma, который сможет вести полноценный воздушный бой.
Также сообщалось, что турецкая оборонная компания Baykar планирует завершить строительство своего производственного завода в Украине в течение двух лет.
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