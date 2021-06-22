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Турецька вакцина від COVID-19 отримала назву. Вона на третьому етапі випробувань

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Анкара, Вівторок 22 червня 2021 16:22
Турецька вакцина від COVID-19 отримала назву. Вона на третьому етапі випробувань Фото: Турецька вакцина від COVID отримала назву Turkovac (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Туреччина приступила до третьої фази клінічних випробувань своєї вакцини від коронавірусу. Вона отримала назву Turkovac.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає Sabah.

"Наша нова вакцина (від коронавірусу - ред.) буде називатися Turkovac", - сказав Ердоган, виступаючи по відеоконференції на відкритті програми третьої фази випробувань турецького препарату.

Він також зазначив, що Туреччина використовує вакцини від COVID-19 з різних країн, але проблема з доступом до таких препаратів не повинна призводити до несправедливості.

"Ми проводимо наші національні дослідження вакцин, які плануємо підготувати до використання до кінця року. Я хотів би поділитися гарною новиною про те, що вакцина COVID-19, розроблена в Туреччині, стане вакциною для всього людства, а також для нашої країни", - підкреслив Ердоган.

Нагадаємо, 21 червня президент Туреччини оголосив про повне скасування з 1 липня комендантської години в країні і знятті більшої частини коронавірусних обмежень.

Зазначимо, з 15 травня Туреччина послабила правила в'їзду в країну для українців. Зокрема, українцям дозволять в'їжджати до Туреччини без ПЛР-тесту на коронавірус.

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