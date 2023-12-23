В Турции заявили о гибели и ранении нескольких военных в результате нападения в Ираке

По данным турецкого оборонного ведомства, атаку на военных совершили представители "сепаратистской террористической организации на севере Ирака".

"В регионе продолжается операция против сепаратистской террористической организации. В ответ на мерзкое нападение террористов были нанесены внезапные воздушные удары по выявленным целям и направлениям ухода террористов", - говорится в заявлении.

Также в Минобороны Турции добавили, что по первым данным, 4 боевика были нейтрализованы.

Турецкие операции в Ираке и Сирии

Напомним, еще прошлой зимой министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что армия в рамках операции Pençe Kılıç ("Коготь-меч") на севере Ирака и Сирии против членов организации Рабочая партия Курдистана (РПК), нейтрализовала 364 боевиков, а также уничтожила укрытия, склады с оружием и штабы.

Эта операция "Коготь-меч" последовала за взрывом 13 ноября на многолюдном проспекте Истикляль в Стамбуле, в результате которой погибли 6 человек и 81 человек был ранен.

Тогда Анкара обвинила в теракте курдских ополченцев. При этом ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв в Стамбуле в прошлое воскресенье, а РПК и СДС (возглавляемые курдами Сирийские демократические силы) отрицают свою причастность.