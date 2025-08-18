В Турции в результате утреннего ДТП три человека погибли, 20 пострадали

Несколько дней назад похожая авария произошла также во Львовской области, на международной трассе "Львов-Краковец". Как отметили в Патрульной полиции, не обошлось без погибших.

Накануне в Украине также произошла авария с участием автобуса: в Хмельницкой области легковушка столкнулась с пассажирским транспортом, травмировались 16 человек, среди них - дети.

Также в этом месяце сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда на Закарпатье. Речь идет о поезде Запорожье-Солотвино. В УЗ сообщили, что пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет.