В Турции в результате утреннего ДТП три человека погибли, 20 пострадали

Турция, провинция Стамбул, Понедельник 18 августа 2025 11:47
В Турции в результате утреннего ДТП три человека погибли, 20 пострадали
Автор: РБК-Украина

В районе Санджактепе провинции Стамбул в Турции сегодня утром произошла авария с участием пассажирского автобуса. Погибли три человека, еще 20 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернаторство Стамбула.

По предварительным данным властей, 18 августа в 06:15 на трассе Стамбул - Северная Мармара вблизи населенного пункта Пашакьой автобус врезался в ограждение после того, как водитель потерял контроль. В салоне находилось 35 пассажиров.

Пострадавших доставили в больницы, сейчас они находятся под опекой врачей. По факту аварии открыли расследование. Информации об украинцах среди пассажиров пока нет.

Несколько дней назад похожая авария произошла также во Львовской области, на международной трассе "Львов-Краковец". Как отметили в Патрульной полиции, не обошлось без погибших.

Накануне в Украине также произошла авария с участием автобуса: в Хмельницкой области легковушка столкнулась с пассажирским транспортом, травмировались 16 человек, среди них - дети.

Также в этом месяце сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда на Закарпатье. Речь идет о поезде Запорожье-Солотвино. В УЗ сообщили, что пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет.

