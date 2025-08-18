В Турции в результате утреннего ДТП три человека погибли, 20 пострадали

Фото: в Турция произошло ДТП, в результате которого погибли три человека (Getty Images)

В районе Санджактепе провинции Стамбул в Турции сегодня утром произошла авария с участием пассажирского автобуса. Погибли три человека, еще 20 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернаторство Стамбула.

По предварительным данным властей, 18 августа в 06:15 на трассе Стамбул - Северная Мармара вблизи населенного пункта Пашакьой автобус врезался в ограждение после того, как водитель потерял контроль. В салоне находилось 35 пассажиров. Пострадавших доставили в больницы, сейчас они находятся под опекой врачей. По факту аварии открыли расследование. Информации об украинцах среди пассажиров пока нет.