В Турции произошло масштабное ДТП: 12 человек погибли

В субботу, 6 мая, в турецком районе Белен провинции Хатай произошло масштабное ДТП, в котором погибли 12 человек и еще 31 человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haber Global .

На месте работали 22 машины "скорой" и пожарные.

По данным правоохранителей, грузовик потерял управление и врезался другие автомобили, которые стояли в очереди на заправку. Всего в ДТП пострадали 12 автомобилей. Медики сообщают о смерти 12 пострадавших и ранении еще 31 человека.

Напомним, что 24 апреля в центре Иерусалима автомобиль въехал в толпу. В результате происшествия пострадали пять человек.

Кроме того, 15 апреля во французском Бордо автомобиль на большой скорости въехал в толпу.

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