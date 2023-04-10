RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Турции произошла стрельба возле мечети, есть раненые

Фото: в Турции обстреляли людей возле мечети (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В турецком городе Чорум произошла стрельба возле выхода из мечети, в результате которого ранены шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание TRT Haber.

В районе Искилип города Чорум 30-летний житель одного из близлежащих сел открыл огонь из охотничьего ружья по людям, выходившими с мечети после молитвы.

К месту происшествия направили полицейських и медиков. Раненых доставили в больницы, нападавшего ищут.

Ранее мы писали о том, что в американском городе Нэшвилл (штат Теннесси) женщина устроила стрельбу в христианской школе. Она убила шесть человек, ее обезвредили полицейские.

Также в марте произошла стрельба в Германии. В частности, мужчина несколько раз выстрелил в другого человека, после чего застрелился сам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияТеракт