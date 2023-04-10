В Турции произошла стрельба возле мечети, есть раненые

В турецком городе Чорум произошла стрельба возле выхода из мечети, в результате которого ранены шесть человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание TRT Haber.
В районе Искилип города Чорум 30-летний житель одного из близлежащих сел открыл огонь из охотничьего ружья по людям, выходившими с мечети после молитвы.
К месту происшествия направили полицейських и медиков. Раненых доставили в больницы, нападавшего ищут.
Ранее мы писали о том, что в американском городе Нэшвилл (штат Теннесси) женщина устроила стрельбу в христианской школе. Она убила шесть человек, ее обезвредили полицейские.
Также в марте произошла стрельба в Германии. В частности, мужчина несколько раз выстрелил в другого человека, после чего застрелился сам.
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