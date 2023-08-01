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В Турции неизвестный напал на консульство Швеции. Есть раненая

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Вторник 01 августа 2023 20:36
В Турции неизвестный напал на консульство Швеции. Есть раненая Фото: в Турции неизвестный напал на консульство Швеции (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Неизвестный совершил вооруженное нападение на консульство Швеции, находящееся в турецком городе Измир. Инцидент произошел 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

По данным СМИ, неизвестный совершил вооруженное нападение на консульство из-за проблем с выдачей визы. Предварительно задержанный имел сирийское гражданство, а мэр Измира заявил, что нападение совершило "психически неполноценное лицо".

Также известно, что в результате нападения была ранена работница консульства, которая является гражданкой Турции. Она была госпитализирована.

После нападения министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сделал заявление в своем аккаунте в Twitter.

«Я решительно осуждаю вооруженное нападение на здание консульства Швеции в Измире. Желаю скорейшего выздоровления нашим гражданам, пострадавшим в результате теракта. , а наши силы безопасности - гарантия ее мира", - написал он.

Коран и вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в 2022 году, и с тех пор ее членство ратифицировали все союзники Альянса, кроме Венгрии и Турции.

Предыдущие акции с сожжением Корана в Швеции, проведенные под разными предлогами, спровоцировали большое возмущение в мусульманском мире. В частности, Турция обвиняет Швецию в "поддержке терроризма".

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