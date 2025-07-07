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В Турции хотят посадить лидера оппозиции за оскорбление Эрдогана

Понедельник 07 июля 2025 14:09
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В Турции хотят посадить лидера оппозиции за оскорбление Эрдогана Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Турции прокуратура начала новое дело против лидера оппозиции Озгюра Озеля. Его обвиняют в публичном оскорблении президента Реджепа Тайипа Эрдогана и других нарушениях, связанных с его заявлениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Turkish Minute.

Основанием для нового расследования стали высказывания политика во время пресс-конференции 5 июля, где он резко раскритиковал очередные аресты мэров от оппозиционной Республиканской народной партии (CHP).

Озель, комментируя ситуацию, заявил, что "каждый займет свое место в истории".

Он также отметил, что власть "лишает избирателей их права голоса" и "сажает будущего президента в тюрьму", имея в виду мэра Стамбула Экрема Имамоглу - вероятного главного конкурента Эрдогана на выборах 2028 года.

"Слова, произнесенные председателем CHP Озгюром Озелем на пресс-конференции после заседания исполнительного комитета партии 5 июля, содержат признаки преступлений, в частности оскорбление президента, открытого подстрекательства к совершению преступления, а также оскорбления и угрозы в адрес государственных должностных лиц", - говорится в заявлении прокуратуры.

Это не первое производство против оппозиционера. В ноябре 2023 года президент Эрдоган уже подавал на Озеля иск из-за якобы оскорбления, а в феврале - из-за обвинений в фальсификациях во время партийного съезда.

Также в июне начали еще одно дело - за выступление на митинге, где Озеля обвинили в оскорблении главного прокурора Стамбула.

Турецкие СМИ сообщают, что прокуратура уже готовит запрос на снятие депутатской неприкосновенности с Озеля. Если это произойдет, ему может грозить реальный тюремный срок.

Дело мэров

Напомним, 5 июля в Турции правоохранительные органы задержали трех мэров - городских голов Аданы, Адыямана и Анталии. Все они принадлежат к оппозиционной Республиканской партии, а официальная причина задержания - антикоррупционное расследование.

А 19 марта в Турции задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является основным политическим оппонентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана; вместе с ним задержали еще более 100 человек.

Имамоглу подозревают в коррупции и пособничестве террористической организации - Рабочей партии Курдистана.

Арест Имамоглу спровоцировал массовые протесты в Стамбуле, Анкаре и других городах страны. За сутки во время протестов было задержано более 300 человек.

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