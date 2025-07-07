В Турции хотят посадить лидера оппозиции за оскорбление Эрдогана

В Турции прокуратура начала новое дело против лидера оппозиции Озгюра Озеля. Его обвиняют в публичном оскорблении президента Реджепа Тайипа Эрдогана и других нарушениях, связанных с его заявлениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Turkish Minute.

Основанием для нового расследования стали высказывания политика во время пресс-конференции 5 июля, где он резко раскритиковал очередные аресты мэров от оппозиционной Республиканской народной партии (CHP).

Озель, комментируя ситуацию, заявил, что "каждый займет свое место в истории".

Он также отметил, что власть "лишает избирателей их права голоса" и "сажает будущего президента в тюрьму", имея в виду мэра Стамбула Экрема Имамоглу - вероятного главного конкурента Эрдогана на выборах 2028 года.

"Слова, произнесенные председателем CHP Озгюром Озелем на пресс-конференции после заседания исполнительного комитета партии 5 июля, содержат признаки преступлений, в частности оскорбление президента, открытого подстрекательства к совершению преступления, а также оскорбления и угрозы в адрес государственных должностных лиц", - говорится в заявлении прокуратуры.

Это не первое производство против оппозиционера. В ноябре 2023 года президент Эрдоган уже подавал на Озеля иск из-за якобы оскорбления, а в феврале - из-за обвинений в фальсификациях во время партийного съезда.

Также в июне начали еще одно дело - за выступление на митинге, где Озеля обвинили в оскорблении главного прокурора Стамбула.

Турецкие СМИ сообщают, что прокуратура уже готовит запрос на снятие депутатской неприкосновенности с Озеля. Если это произойдет, ему может грозить реальный тюремный срок.