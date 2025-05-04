В Турции мужчина напал на лидера оппозиции (видео)
В Стамбуле пожилой мужчина напал на лидера оппозиционной Республиканской народной партии Озгюра Озеля. Это произошло после прощания с умершим на днях вице-спикером турецкого парламента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкий телеканал TRT Haber.
Нападение произошло после церемонии прощания, когда лидер Республиканской народной партии выходил из Центра культуры. К нему подошел пожилой мужчина и ударил кулаком в голову.
SON DAKİKA Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi çıkışında saldırıya uğradı.pic.twitter.com/gOcaV4WjEu- Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) 4 мая 2025 г.
Нападавшего полиция задержала на месте, а оппозиционер покинул территорию в сопровождении охраны и сотрудников службы безопасности.
В прокуратуре Стамбула заявили, что уже ведут расследование нападения. В то же время в Министерстве внутренних дел Турции рассказали, что нападавшего уже ранее судили за кражу и угрозы, а в 2004 году он убил двух своих детей, за что получил пожизненный срок. Однако в 2020 году был условно освобожден из тюрьмы.
"Все попытки дестабилизировать общественное спокойствие получат надлежащее наказание по закону", - пообещал турецкий министр внутренних дел Али Ерликая после инцидента.
Напомним, в конце марта в Турции арестовали мэра Стамбула Экрема Имамоглу и еще более 100 человек. Имамоглу считали одним из главных конкурентов президента Реджепа Эрдогана на предстоящих президентских выборах.
Имамоглу и еще шести лицам предъявили обвинения в финансировании Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической организацией. Однако задержание мэра Стамбула вызвало масштабные протесты. Подробнее - читайте в материале РБК-Украина.
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