В Турции мужчина напал на лидера оппозиции (видео)

В Стамбуле пожилой мужчина напал на лидера оппозиционной Республиканской народной партии Озгюра Озеля. Это произошло после прощания с умершим на днях вице-спикером турецкого парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкий телеканал TRT Haber .

Нападение произошло после церемонии прощания, когда лидер Республиканской народной партии выходил из Центра культуры. К нему подошел пожилой мужчина и ударил кулаком в голову.

SON DAKİKA Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi çıkışında saldırıya uğradı.pic.twitter.com/gOcaV4WjEu - Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) 4 мая 2025 г.

Нападавшего полиция задержала на месте, а оппозиционер покинул территорию в сопровождении охраны и сотрудников службы безопасности.

В прокуратуре Стамбула заявили, что уже ведут расследование нападения. В то же время в Министерстве внутренних дел Турции рассказали, что нападавшего уже ранее судили за кражу и угрозы, а в 2004 году он убил двух своих детей, за что получил пожизненный срок. Однако в 2020 году был условно освобожден из тюрьмы.

"Все попытки дестабилизировать общественное спокойствие получат надлежащее наказание по закону", - пообещал турецкий министр внутренних дел Али Ерликая после инцидента.