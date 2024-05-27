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В Турции автобус разбился в ДТП. В МИД рассказали, есть ли среди жертв или раненых украинцы

Фото: ДТП с автобусом в Турции (english.news.cn)
Автор: Милан Лелич, Наталия Гурковская

26 мая в Турции произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором погибли 10 человек, еще 39 пострадали. К счастью, украинцев среди них нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на эксклюзивный комментарий МИД Украины, Twitter министра внутренних дел Турции Али Ерликая.

"Украинцев среди пострадавших нет", - сообщили РБК-Украина в пресс-службе МИД.

Что известно о ДТП

Как рассказал глава МВД Турции, пассажирский автобус, следовавший из города Диярбакыр в Стамбул, столкнулся с двумя легковыми автомобилями и одним грузовиком.

"Погибли 10 человек, пострадало 39", - написал Ерликай в Twitter.

Известно, что авария произошла на автостраде в районе Енич Махаллес округа Тарсус провинции Мерсин.

 

Как отмечают местные СМИ, в дождливую погоду автобус поскользнулся, опрокинулся и выехал на встречную полосу, причинив цепную аварию с участием двух легковушек и пикапа.

ДТП в Турции 

В Турции и до этого фиксировались ДТП. Например, в марте 2024 года охранная команда президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана попала в ДТП. В результате аварии погиб полицейский.

А в конце декабряя 2023 года в Турции произошло массовое ДТП. Тогда в результате аварии погибли 10 человек, еще 59 получили ранения.

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