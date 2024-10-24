Турция нанесла авиаудары по объектам курдов в Ираке и Сирии после теракта в Анкаре

Турецкие военные нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК), расположенным на севере Ирака и Северной Сирии. Операция прошла после нападения 23 октября на офис аэрокосмической компании TUSAŞ в турецкой провинции Анкара.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.
В заявлении турецкого оборонного ведомства отмечается, что такие воздушные операции "против террористических целей на севере Ирака и Сирии" были проведены "в целях устранения террористических нападений на наш народ и сил безопасности путем нейтрализации PKK/KCK и других террористических элементов".
Также, добавили в Минобороны Турции, операция проводилась для обеспечения безопасности границ страны.
По данным турецкой стороны, в результате ударов в общей сложности были "успешно уничтожены" 32 цели, принадлежавшие террористам.
"Многих террористов удалось нейтрализовать, применяя в проведенных операциях максимальное количество отечественных и отечественных боеприпасов", - говорится в заявлении Минобороны Турции.
Также в министерстве подчеркивают, что во время этих операций были приняты "все меры предосторожности, чтобы предотвратить ущерб невинным гражданским лицам, дружеским элементам, историческим и культурным ценностям и окружающей среде".
Между тем в сети были обнародованы кадры с пожарами и взрывами в результате турецких ударов по объектам в Сирии.
Напомним, 23 октября стало известно, что в провинции Анкара в Турции произошел теракт на оборонном предприятии TUSAŞ (Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı). Местная пресса писали, что возле ворот объекта прогремел взрыв, после чего там раздались выстрелы.
TUSAŞ является крупнейшим в Турции производителем аэрокосмической техники, занимающимся производством учебно-тренировочных самолетов, боевых и гражданских вертолетов. Также компания разрабатывает первый турецкий отечественный истребитель KAAN.
Позже глава министерства внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что в результате теракта на предприятии погибли 5 человек и были ранены 22 человека. Кроме того, двое нападавших были ликвидированы.
Глава МВД Турции также сказал, что преступники "вероятнее всего" были членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
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