Турция нанесла авиаудары по объектам курдов в Ираке и Сирии после теракта в Анкаре

В заявлении турецкого оборонного ведомства отмечается, что такие воздушные операции "против террористических целей на севере Ирака и Сирии" были проведены "в целях устранения террористических нападений на наш народ и сил безопасности путем нейтрализации PKK/KCK и других террористических элементов".

Также, добавили в Минобороны Турции, операция проводилась для обеспечения безопасности границ страны.

По данным турецкой стороны, в результате ударов в общей сложности были "успешно уничтожены" 32 цели, принадлежавшие террористам.

"Многих террористов удалось нейтрализовать, применяя в проведенных операциях максимальное количество отечественных и отечественных боеприпасов", - говорится в заявлении Минобороны Турции.

Также в министерстве подчеркивают, что во время этих операций были приняты "все меры предосторожности, чтобы предотвратить ущерб невинным гражданским лицам, дружеским элементам, историческим и культурным ценностям и окружающей среде".

Между тем в сети были обнародованы кадры с пожарами и взрывами в результате турецких ударов по объектам в Сирии.

Теракт в Турции на TUSAŞ

Напомним, 23 октября стало известно, что в провинции Анкара в Турции произошел теракт на оборонном предприятии TUSAŞ (Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı). Местная пресса писали, что возле ворот объекта прогремел взрыв, после чего там раздались выстрелы.

TUSAŞ является крупнейшим в Турции производителем аэрокосмической техники, занимающимся производством учебно-тренировочных самолетов, боевых и гражданских вертолетов. Также компания разрабатывает первый турецкий отечественный истребитель KAAN.

Позже глава министерства внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что в результате теракта на предприятии погибли 5 человек и были ранены 22 человека. Кроме того, двое нападавших были ликвидированы.

Глава МВД Турции также сказал, что преступники "вероятнее всего" были членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).