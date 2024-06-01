Турция ударами дронов убила в Сирии четырех бойцов поддерживаемой США группировки

Удары по районам, удерживаемым Сирийскими демократическими силами, произошли через день после того, как президент Турции заявил, что его правительство не будет колебаться в действиях против возглавляемых курдами группировок на севере Сирии, если они продолжат реализацию планов по проведению местных выборов. Эрдоган обвиняет группы в связях с запрещенными в Турции курдскими боевиками.

Сирийские демократические силы заявили, что беспилотники нанесли восемь ударов по их позициям, а также по домам и транспортным средствам гражданских лиц в северном городе Камишлы и вблизи него.

Курдский Красный Полумесяц заявил, что когда его парамедики пытались добраться до атакуемого района, под удар попала одна из машин скорой помощи, в результате чего она вышла из строя. Нападение произошло вблизи города Амуда, к западу от Камишлы.

Выборы в Сирии

Возглавляемая курдами автономная администрация, контролирующая северную и восточную части Сирии, объявила о планах провести муниципальные выборы 11 июня. Выборы мэров состоятся в провинциях Хассаке, Ракке, Дейр-эль-Зур и восточной части Алеппо.

Представитель Государственного департамента США Ведант Патель написал на X, что "мы не считаем, что условия для таких выборов существуют на севере Сирии сейчас".

Турция считает выборы шагом сирийских курдских повстанцев к созданию независимого курдского образования на своей границе. В Анкаре назвали планируемые выборы угрозой территориальной целостности как Сирии, так и Турции.

Разногласия между Турцией и США относительно курдских повстанцев

Турция считает группу курдского ополчения, известную как Отряды защиты народа, террористической группой, связанной с запрещенной Рабочей партией Курдистана.

Отряды защиты народа составляют основу Сирийских демократических сил, являющихся ключевым союзником США в борьбе с террористической группировкой Исламское государство. Американская поддержка повстанцев вызывает возмущение Турции и остается главным источником трения в их отношениях.