Турция не принимает соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле

Турция не принимает соболезнования США в связи с терактом в центре Стамбула. Турецкие правоохранители заявляют, что виновник хотел сбежать в Грецию.
Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.
"Мы знаем, где координировалась атака. Мы получили сообщение, данное нам, и мы знаем, что это за сообщение. Мы не принимаем послание с соболезнованиями от американского посольства. Мы никого не предаем, но больше не можем терпеть эти предательства", - заявил он.
При этом министр заявил, что это самый большой теракт в Стамбуле за последние шесть лет. По его словам, только за этот год турецкие правоохранители предотвратили 200 терактов.
Напомним, вчера в центре Стамбула прогремел мощный взрыв, правоохранители и власти страны заявили о теракте.
Позже стало известно, что в результате инцидента погибли шесть человек, а более 80 - получили ранения. Турецкая полиция заявила, что задержала виновника теракта.
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