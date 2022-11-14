Турция не принимает соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле

Турция не принимает соболезнования США в связи с терактом в центре Стамбула. Турецкие правоохранители заявляют, что виновник хотел сбежать в Грецию.

"Мы знаем, где координировалась атака. Мы получили сообщение, данное нам, и мы знаем, что это за сообщение. Мы не принимаем послание с соболезнованиями от американского посольства. Мы никого не предаем, но больше не можем терпеть эти предательства", - заявил он.

При этом министр заявил, что это самый большой теракт в Стамбуле за последние шесть лет. По его словам, только за этот год турецкие правоохранители предотвратили 200 терактов.