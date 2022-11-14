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Турция не принимает соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле

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Стамбул, Понедельник 14 ноября 2022 11:19
Турция не принимает соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле Фото: Турция отвергла соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Турция не принимает соболезнования США в связи с терактом в центре Стамбула. Турецкие правоохранители заявляют, что виновник хотел сбежать в Грецию.

Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

"Мы знаем, где координировалась атака. Мы получили сообщение, данное нам, и мы знаем, что это за сообщение. Мы не принимаем послание с соболезнованиями от американского посольства. Мы никого не предаем, но больше не можем терпеть эти предательства", - заявил он.

При этом министр заявил, что это самый большой теракт в Стамбуле за последние шесть лет. По его словам, только за этот год турецкие правоохранители предотвратили 200 терактов.

Напомним, вчера в центре Стамбула прогремел мощный взрыв, правоохранители и власти страны заявили о теракте.

Позже стало известно, что в результате инцидента погибли шесть человек, а более 80 - получили ранения. Турецкая полиция заявила, что задержала виновника теракта.

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