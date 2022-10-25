Турция объяснила нежелание разрывать экономические связи с Россией

Министр финансов Турции Нуреддин Небати считает экономические и финансовые связи с Россией добрососедскими, несмотря на опасения Запада в том, что Анкара позволяет Москве уклоняться от санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По словам Небати, оппозиция внутри и за пределами Турции якобы намеренно ставит под сомнение законность финансовых связей с Россией. А представители США и Евросоюза разочарованы тем, что Анкара не участвует в западных санкциях. Несмотря на это, как отмечает Небати, отношения между странами являются вполне законными.
"Турция - страна, которая очень осторожно ведет себя в международной финансовой системе. Это не та страна, поведение которой может привести к нарушениям международной финансовой системы. Все приходит к нам легальными путями", - подчеркнул он.
Отметим, турецкая экономика, которая сильно зависит от притока иностранного капитала, сегодня испытывает серьезное давление из-за высоких цен на сырьевые товары, роста курса доллара и нерыночной денежно-кредитной и фискальной политики, которые побудили традиционных инвесторов покинуть один из крупнейших в мире развивающихся рынков.
За первые 8 месяцев 2022 года чистый приток капитала, происхождение которого окончательно неизвестно, достиг рекордных 28 млрд долларов. Он покрыл около 70% дефицита текущих операций на 40 млрд.
По словам министра финансов, основной частью этих денег якобы являются неучтенные доходы от туризма. Россияне в этом году стали второй по величине группой иностранных туристов, которая завезла в страну большое количество валюты.
Кроме того, Небати добавил, что из-за военных конфликтов в Украине, Сирии и Ираке турецкие компании и частные лица вернули капиталы, которые хранились за границей. По его словам, все эти деньги являются законными, хотя большое количество наличности делает невозможным отслеживание их истинного происхождения.
Напомним, ранее сообщалось, что Турция попросила у Кремля отсрочки платежей за газ до выборов президента, которые пройдут следующим летом. Нынешние власти полагают, что это ослабит давление на турецкую лиру и положительно скажется на рейтинге Реджепа Тайипа Эрдогана.
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