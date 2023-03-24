Турция планирует начать массовое производство собственного танка Altay

В конце апреля Турция передаст первый танк Altay на тестирование своим военным. После этого ожидается запуск массового производства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN Türk.

"Национальный танк Altay будет передан вооруженным силам Турции 23 апреля. После завершения процесса тестирования начнется массовое производство. Целью является практическое применение первого танка Altay в боевой обстановке в 2025 году", - заявила пресс-служба компании-производителя BMC Defence.

Испытания танка Altay начнутся 23 апреля и завершаются в следующем году. Уже в 2025 году он будет поставлен на вооружение в вооруженных силах Турции.

В настоящее время танк оборудован двигателями из Южной Кореи, однако в 2026 году Турция планирует оснащать его двигателями собственного производства.