В Тунисе возле синагоги произошла стрельба: четыре человека убиты, есть раненые

Четыре человека были убиты, еще девять получили ранения у синагоги в Тунисе во время стрельбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Полиции удалось установить, что среди погибших — двое прихожан: француз и местный житель. По версии МВД Туниса, служащий военно-морских сил национальной гвардии в Агир-Джебре убил сослуживца из личного оружия, забрал боеприпасы и добрался до синагоги Грейба.
На месте он открыл хаотичный огонь в сторону подразделений органов безопасности, которые располагаются недалеко от синагоги.
Нападавший ранил шесть сотрудников органов безопасности, один из них погиб. Он убил двух прихожан, четверо получили ранения и были госпитализированы. Подозреваемый был убит, правоохранительные органы выясняют возможные мотивы нападавшего.
Напомним, 3 мая в столице Сербии семиклассник устроил стрельбу в школе, погибли 9 человек.
Также недавно РБК-Украина писало о том, что в Техасе США недавно произошла стрельба на вечеринке после выпускного балла. Девять подростков получили ранения.
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