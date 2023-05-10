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В Тунисе возле синагоги произошла стрельба: четыре человека убиты, есть раненые

Фото: в Тунисе возле синагоги произошла стрельба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Четыре человека были убиты, еще девять получили ранения у синагоги в Тунисе во время стрельбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Полиции удалось установить, что среди погибших — двое прихожан: француз и местный житель. По версии МВД Туниса, служащий военно-морских сил национальной гвардии в Агир-Джебре убил сослуживца из личного оружия, забрал боеприпасы и добрался до синагоги Грейба.

На месте он открыл хаотичный огонь в сторону подразделений органов безопасности, которые располагаются недалеко от синагоги.

Нападавший ранил шесть сотрудников органов безопасности, один из них погиб. Он убил двух прихожан, четверо получили ранения и были госпитализированы. Подозреваемый был убит, правоохранительные органы выясняют возможные мотивы нападавшего.

Напомним, 3 мая в столице Сербии семиклассник устроил стрельбу в школе, погибли 9 человек.

Также недавно РБК-Украина писало о том, что в Техасе США недавно произошла стрельба на вечеринке после выпускного балла. Девять подростков получили ранения.

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Тунис