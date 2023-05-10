В Тунисе возле синагоги произошла стрельба: четыре человека убиты, есть раненые

Четыре человека были убиты, еще девять получили ранения у синагоги в Тунисе во время стрельбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Полиции удалось установить, что среди погибших — двое прихожан: француз и местный житель. По версии МВД Туниса, служащий военно-морских сил национальной гвардии в Агир-Джебре убил сослуживца из личного оружия, забрал боеприпасы и добрался до синагоги Грейба.

На месте он открыл хаотичный огонь в сторону подразделений органов безопасности, которые располагаются недалеко от синагоги.

Нападавший ранил шесть сотрудников органов безопасности, один из них погиб. Он убил двух прихожан, четверо получили ранения и были госпитализированы. Подозреваемый был убит, правоохранительные органы выясняют возможные мотивы нападавшего.