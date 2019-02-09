У Тунісі терористів засудили за теракти в 2015 році

Сім терористів отримали довічні терміни

В Тунисе суд приговорил 7 террористов к пожизненным срокам заключения за атаку на музей "Бардо", а также за нападения на два туристических отеля в городе Сус в 2015 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse.

Сообщается, что в Тунисе прошли сразу два отдельных процесса по терактам 2015 года. Перед судом были представлены "десятки подсудимых", среди которых семерым представили пожизненные сроки, но также многие были оправданы.

Четверо человек получили срок за стрельбу на курорте Сус, а также трое террористов приговорены к пожизненному сроку заключения за нападение на столичный музей Бардо. Также прокурор Софьен Слити рассказал, что суд приговорил некоторых обвиняемых к срокам от 6 до 16 лет.

Отметим, нападение на музей Бардо произошло 18 марта 2015 года. В результате нападения джихадистов погибло 25 человек, большинство из которых туристы. Нападение на туристический отель в городе Сус произошло 6 июня 2015 года. В результате атаки погибло 39 человек. Следствие сообщило, что оба нападения были тесно связаны и были организованы террористической группировкой ИГИЛ.

Напомним, во Франции будут судить 14 причастных к нападению на Charlie Hebdo. Как отметил судебный источник, 11 человек находятся под арестом и подозреваются в содействии нападениям, еще 3 разыскиваются полицией.