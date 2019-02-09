У Тунісі терористів засудили за теракти в 2015 році

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Сім терористів отримали довічні терміни

У Тунісі суд засудив 7 терористів до довічних термінів ув'язнення за атаку на музей "Бардо", а також за напади на два туристичних готелі в місті Сус в 2015 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse.

Повідомляється, що в Тунісі пройшли відразу два окремих процеса щодо терактів 2015 року. Перед судом були представлені "десятки підсудних", серед яких сімом представили довічні терміни, але також багато були виправдані.

Четверо людей отримали термін за стрілянину на курорті Сус, а також троє терористів засуджені до довічного терміну ув'язнення за напад на столичний музей Бардо. Також прокурор Софьен Сліті розповів, що суд засудив деяких обвинувачених до термінів від 6 до 16 років.

Зазначимо, напад на музей Бардо відбулося 18 березня 2015 року. В результаті нападу джихадистів загинуло 25 осіб, більшість з яких туристи. Напад на туристичний готель у місті Сус відбулося 6 червня 2015 року. В результаті атаки загинуло 39 людей. Слідство повідомило, що обидва напади були тісно пов'язані і були організовані терористичним угрупуванням ИГИЛ.

Нагадаємо, у Франції судитимуть 14 причетних до нападу на Charlie Hebdo. Як зазначив судовий джерело, 11 осіб перебувають під арештом і підозрюються у сприянні нападів, ще 3 розшукуються поліцією.