У Тунісі підірвали бомбу біля посольства США, загинув поліцейський

У столиці Тунісу два террористи-смертники підірвали себе біля посольства Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

У результаті вибуху бойовики загинули. Вбитий один поліцейський, ще 5 правоохоронців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Осколком вибуху також поранило перехожого, у нього легкі ушкодження.

Туніська поліція оточила район. Посольство США в Тунісі закликало громадян уникати місця теракту.

Фото: наслідки теракту в Тунісі (twitter.com/odunsco2014, /LNA2019M, /khaleejtimes)

Зазначимо, що дипломатичне представництво США розташоване в районі Берге дю Лак, де також знаходиться низка посольств інших країн.

Нагадаємо, влітку минулого року в Тунісі два терористи-смертники також підірвали себе, але поруч з посольством Франції. Постраждали 9 осіб, ще один поліцейський помер від отриманих травм. Відповідальність за вибух взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Також РБК-Україна повідомляло, що в травні 2019 року туніська поліція ліквідувала трьох ісламістських бойовиків.