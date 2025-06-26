Туда лучше не заходить. 15 самых опасных мест в Интернета, где вы рискуете потерять все

Интернет - это не только удобство, знания и развлечения, но и огромное количество угроз, о которых многие даже не догадываются. Некоторые сайты, сервисы и цифровые "уголки" выглядят безобидно, но на деле могут привести к краже денег, данных или полной блокировке устройств.

О 15 самых опасных местах в сети, куда действительно лучше не заходить, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт PCWorld .

Дезинформация

Где встречается: Социальные сети

Вы уже знаете, что соцсети активно распространяют дезинформацию. Алгоритмы создают информационные пузыри и подбирают контент, который кажется правдоподобным, чтобы удержать ваше внимание.

Как обезопасить себя

Отказ от соцсетей - лучший вариант, но не всегда реальный. Будьте критичны к любой информации, особенно вызывающей эмоциональный отклик.

Дипфейки и ИИ-мошенничество

Где встречается: почти везде - от соцсетей до почтового ящика

Дипфейки и мошенничество с использованием искусственного интеллекта - одна из самых быстрорастущих угроз в цифровом пространстве.

Видео и аудио, созданные или измененные ИИ так, чтобы казаться настоящими, могут испортить репутацию человека, ввести в заблуждение или спровоцировать враждебность к целым странам и организациям.

Параллельно ИИ-мошенники могут использовать технологии для взлома данных или хищения личной информации.

Как обезопасить себя

Важно сохранять критическое мышление по отношению к любому контенту. Если видео или голосовое сообщение выглядит слишком шокирующим, чтобы быть правдой - скорее всего, так и есть. Не доверяйте слепо увиденному или услышанному, особенно в эпоху ИИ.

Поддельные URL-адреса

Где встречается: адресная строка вашего браузера

Ошибки при вводе адресов сайтов могут привести не на ту страницу, что вы хотели. Например, при наборе goggle.com вместо google.com вы можете оказаться на фишинговом ресурсе, созданном для хищения логинов и паролей.

Еще опаснее - подмена символов в ссылке, где вместо латинских букв используются похожие символы из других алфавитов, например кириллицы.

Как обезопасить себя

Внимательно проверяйте каждый адрес, который вводите или по которому переходите. Наводите курсор на ссылку, чтобы увидеть ее полный адрес. И, по возможности, вручную вводите адреса сайтов, особенно если речь идет о банках, почте или онлайн-магазинах.

QR-коды с подвохом

Где встречается: в офлайн-пространстве

Мошенники активно используют QR-коды: подменяют оригинальные на фальшивые с помощью обычных наклеек. Это часто происходит на парковках, уличных кафе, на афишах или даже в заведениях. Сканируя такой код, вы попадаете на поддельный сайт, который может украсть ваши данные или перенаправить на вредоносный ресурс.

Как обезопасить себя

Проверяйте QR-коды перед сканированием, особенно в общественных местах. Убедитесь, что код не наклеен поверх другого. А если сайт, на который вы попали, вызывает хоть малейшее подозрение - сразу закрывайте вкладку.

Вредоносная реклама

Где встречается: стриминговые сайты, особенно с пиратским контентом

Если вы хотя бы раз искали бесплатную трансляцию футбола или сериал без подписки - вы сталкивались с сайтами, усыпанными рекламой. Такие ресурсы часто сотрудничают с сомнительными рекламными сетями, в том числе распространяющими вредоносный код. Один клик - и ваш компьютер может быть заражен.

Как обезопасить себя

Не вводите на таких сайтах личные или платежные данные. Не кликайте по рекламе. Убедитесь, что у вас установлен и работает актуальный антивирус. А вообще, лучше не использовать такие ресурсы вообще.

Радикальные идеологии

Где встречается: Discord, Telegram, WhatsApp и другие мессенджеры

Популярные приложения для общения становятся удобной платформой не только для друзей, но и для экстремистов. Радикальные группы, в том числе террористические, используют мессенджеры для вербовки, пропаганды и распространения нелегального контента.

Некоторые сообщества работают на "медленное зомбирование" - под видом общения продвигают опасные идеи.

Как обезопасить себя

Не вступайте в сомнительные сообщества. Если разговор в чате становится агрессивным, дискриминирующим или пугающим - лучше выйти и заблокировать участников. Сообщайте о таких случаях модераторам или в соответствующие службы.

Криптомошенничество

Где встречается: соцсети, комментарии, форумы

Криптовалюты по-прежнему популярны, но на фоне этого активизировались и мошенники. Среди распространенных схем - поддельные аккаунты известных личностей, которые обещают удвоить вашу крипту, и фейковые "сервисы перевода" для криптовалютных кошельков, целью которых является хищение ключей доступа.

Как обезопасить себя

Храните активы в "холодных" кошельках. Никогда не делитесь кодами восстановления или приватными ключами. Не верьте в "быстрый заработок". Инвестируйте только то, что можете себе позволить потерять, и не поддавайтесь страху упустить выгоду.

Поддельные магазины приложений

Где встречается: сайты для скачивания APK-файлов

Иногда Google удаляет игру или приложение, которые вам нравятся или нужны. Тогда многие скачивают их с сайтов APK. Но будьте осторожны: среди них много подделок с вредоносным ПО, которые могут украсть пароли, данные карт и другую личную информацию.

Строгие правила Google Play и App Store созданы для вашей безопасности - обход их чреват рисками.

Как обезопасить себя

Лучше избегать установки приложений вне официальных магазинов. Если же другого выхода нет - скачивайте только с проверенных источников и официальных ссылок разработчиков. Обязательно установите антивирус и делайте резервные копии данных на случай атаки программ-вымогателей.

Атака посредника

Где встречается: публичный Wi-Fi

Публичный Wi-Fi удобен, но доступен и мошенникам с хакерами. Они могут перехватывать ваш трафик или создавать фальшивые точки доступа, маскируясь под кафе или аэропорт. А иногда тот, кто предоставляет бесплатный Wi-Fi, сам может следить за вами.

Как обезопасить себя

Перед подключением используйте надежный VPN - он зашифрует ваш трафик. Не вводите на публичных сетях логины, пароли и банковские данные. Предполагается, что все, что вы делаете в открытых сетях, могут видеть.

Отравление поисковой системы

Где встречается: поисковые системы

SEO-оптимизация помогает продвинуть сайты, но иногда мошенники используют ее для продвижения вредоносных сайтов на первые позиции поисковиков. Вы можете случайно перейти на фейковый ресурс, который украдет ваши данные или заразит устройство вирусом.

Как обезопасить себя

Избежать поисковиков сложно, поэтому будьте внимательны: не кликайте на платные объявления и проверяйте URL перед переходом по ссылке. Если сайт вызывает подозрения - не открывайте его. Используйте также актуальный антивирус.

Мошеннические и зараженные письма

Где встречается: электронная почта

Знаменитые письма от "наследного принца Дубая" уже не так страшны, но с развитием искусственного интеллекта мошенники стали хитрее - теперь письма персонализированы и выглядят максимально правдоподобно. Они могут легко ввести вас в заблуждение.

Как обезопасить себя

Никогда не открывайте вложения и не переходите по ссылкам из непрошенных писем. Если вы не запрашивали информацию - не отвечайте на письмо. Осторожно относитесь к письмам с угрозами, спешкой или просьбами действовать немедленно.

Физические нападения при личной встрече

Где встречается: eBay, OLX, и другие маркетплейсы с самовывозом

На фоне глобального роста цен на жизнь, платформы для покупки подержанных товаров стали особенно популярны. Это экологично и экономно, но не всегда безопасно. Помимо риска быть обманутым, покупатель может столкнуться с физическим насилием.

Как обезопасить себя

Не стоит полностью отказываться от самовывоза, но всегда выбирайте людное и освещенное место для встречи. Лучше приходить не в одиночку - или хотя бы сообщите близким, с кем и где вы встречаетесь. По возможности, рассчитывайтесь онлайн - только после проверки товара.

"Галлюцинации" и выдумки ИИ

Где встречается: чат-боты и поисковые системы с ИИ

Быстрый рост технологий искусственного интеллекта вызывает не только восхищение, но и тревогу. Одна из самых опасных проблем - уверенное распространение ложной информации.

ИИ может выдать неправдивый или выдуманный ответ с полной уверенностью, и пользователь может не заподозрить подвох. Особенно это опасно, если у вас нет возможности проверить факты.

Как обезопасить себя

Не доверяйте ИИ на 100%. Всегда проверяйте источники, особенно если речь идет о важных данных. Используйте ИИ для творческих задач, но не для поиска достоверной информации.

Преступный контент

Где встречается: Даркнет, порно-ресурсы

Современный интернет стал чище, но доступ к нелегальному контенту по-прежнему возможен. Некоторые порносайты содержат запрещенные материалы, а в "темной" части интернета (Darknet) можно наткнуться на контент, за который реально грозит уголовная ответственность: от торговли наркотиками до детальной информации о заказных преступлениях.

Как обезопасить себя

Не стоит заходить в даркнет вообще. Даже VPN и Tor не спасут, если вы попадете на нелегальный контент. Ни один антивирус не защитит вашу психику или репутацию от того, что может "вылезти" в таких местах.

Нарушение авторских прав

Где встречается: торрент-трекеры, сайты с пиратским контентом

Каждая попытка скачать фильм, программу или игру "по-тихому" может закончиться юридическими проблемами. Некоторые популярные торренты оказываются ловушками, созданными для поимки нарушителей.

Как обезопасить себя

Используйте только проверенные VPN-сервисы с политикой "no logs" - они скрывают ваш трафик от провайдеров и отследить его невозможно. Но даже в этом случае стоит помнить, что вы берете на себя ответственность. Лучше всего - отказаться от пиратства вовсе.