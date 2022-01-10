ТЦ і супермаркети: у Харкові перевіряють масове мінування

У Харкові надійшла інформація про мінування 11 торгових центрів і супермаркетів. Правоохоронці перевіряють об'єкти на наявність вибухівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.
"Поліція перевіряє інформацію про мінування одинадцяти об'єктів у Харкові-торгових центрів і супермаркетів", - йдеться в повідомленні.
За адресами виїхали слідчо-оперативні групи.
Наразі правоохоронці проводять огляд приміщень та прилеглої території.
За даними місцевих ЗМІ, з ТРК Україна і "захвату" евакуювали всіх відвідувачів.
Нагадаємо, 7 грудня у Харкові також повідомили про масове мінування.