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ТЦ і супермаркети: у Харкові перевіряють масове мінування

Автор: Валерія Поліщук

У Харкові надійшла інформація про мінування 11 торгових центрів і супермаркетів. Правоохоронці перевіряють об'єкти на наявність вибухівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

"Поліція перевіряє інформацію про мінування одинадцяти об'єктів у Харкові-торгових центрів і супермаркетів", - йдеться в повідомленні.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи.

Наразі правоохоронці проводять огляд приміщень та прилеглої території.

За даними місцевих ЗМІ, з ТРК Україна і "захвату" евакуювали всіх відвідувачів.

Нагадаємо, 7 грудня у Харкові також повідомили про масове мінування.

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Харків