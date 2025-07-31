Эта заправка для салатов способствует быстрому похудению: готовится несколько минут

Заправка для салатов с кинзой и авокадо обеспечивает низкую калорийность и богата клетчаткой. Она не только поддерживает здоровое пищеварение, но и способствует более быстрому похудению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.
Ингредиенты:
Все ингредиенты положите в чашу для блендера и взбейте до однородной кремовой консистенции. При необходимости добавьте немного воды или масла, чтобы сделать заправку более жидкой.
Храните в герметичной посуде в холодильнике до 3 дней.
Высокое содержание белка
Диетолог Эйвери Зенкер рассказал, что заправки на основе йогурта содержат больше белка и лучше способствуют похудению.
Это потому, что они содержат больше белка, меньше калорий и могут помочь дольше чувствовать сытость, что облегчает поддержание дефицита калорий. Две столовые ложки этой заправки содержат всего 32 калории и 2 г белка.
Белок - это макронутриент, который больше всего насыщает, по сравнению с жирами и углеводами.
Мало калорий
Сливочная заправка из кинзы и авокадо содержит мало калорий и жира по сравнению с другими заправками.
Традиционные сливочные заправки могут содержать от 90 до 240 калорий на порцию (две столовые ложки). Тогда как эта заправка содержит только 32 калории.
Добавление сока лайма и кинзы обеспечивает насыщенный вкус без добавления лишних калорий. Также в заправке есть полезные жиры из авокадо.
Мононенасыщенные жиры
Исследования показывают, что употребление мононенасыщенных жиров вместо насыщенных может привести к усилению сжигания жира и большей потере веса.
Это связано с термическим эффектом пищи, то есть количеством калорий, которые организм сжигает, переваривая различные питательные вещества.
Вот несколько креативных и вкусных способов насладиться заправкой из авокадо и кинзы:
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