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Эта заправка для салатов способствует быстрому похудению: готовится несколько минут

Рецепт заправки для салата, которая способствует быстрому похудению (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Заправка для салатов с кинзой и авокадо обеспечивает низкую калорийность и богата клетчаткой. Она не только поддерживает здоровое пищеварение, но и способствует более быстрому похудению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.

Сливочная заправка с авокадо для салатов

Ингредиенты:

  • 1 спелый авокадо
  • 1/2 стакана греческого йогурта (натурального, без добавок)
  • 1/2 пучка кинзы
  • 1-2 стебля зеленого лука
  • 1 зубчик чеснока
  • 2-3 ст. л. сока лайма
  • 1-2 ст. л. оливкового масла
  • соль и перец - по вкусу
  • немного воды или больше лаймового сока - для регулирования консистенции

Все ингредиенты положите в чашу для блендера и взбейте до однородной кремовой консистенции. При необходимости добавьте немного воды или масла, чтобы сделать заправку более жидкой.

Храните в герметичной посуде в холодильнике до 3 дней.

Заправка из авокадо для салатов (фото: eatingwell.com)

Чем она полезна

Высокое содержание белка

Диетолог Эйвери Зенкер рассказал, что заправки на основе йогурта содержат больше белка и лучше способствуют похудению.

Это потому, что они содержат больше белка, меньше калорий и могут помочь дольше чувствовать сытость, что облегчает поддержание дефицита калорий. Две столовые ложки этой заправки содержат всего 32 калории и 2 г белка.

Белок - это макронутриент, который больше всего насыщает, по сравнению с жирами и углеводами.

Мало калорий

Сливочная заправка из кинзы и авокадо содержит мало калорий и жира по сравнению с другими заправками.

Традиционные сливочные заправки могут содержать от 90 до 240 калорий на порцию (две столовые ложки). Тогда как эта заправка содержит только 32 калории.

Добавление сока лайма и кинзы обеспечивает насыщенный вкус без добавления лишних калорий. Также в заправке есть полезные жиры из авокадо.

Мононенасыщенные жиры

Исследования показывают, что употребление мононенасыщенных жиров вместо насыщенных может привести к усилению сжигания жира и большей потере веса.

Это связано с термическим эффектом пищи, то есть количеством калорий, которые организм сжигает, переваривая различные питательные вещества.

4 способа насладиться этой заправкой

Вот несколько креативных и вкусных способов насладиться заправкой из авокадо и кинзы:

  • заправка - можно добавлять ко многим различным видам салатов, включая листовые зеленые, из фасоли, зерновые и салаты с макаронами
  • маринад - заправка идеально подойдет как маринад для курицы или белковой пищи. Замаринуйте курицу на несколько часов или на ночь, а затем приготовьте
  • соус - сливочный соус из кинзы и авокадо на йогуртовой основе идеален для сырых овощей, картофеля-фри или крекеров
  • намазка - сливочная заправка из кинзы и авокадо более полезный вариант, чем обычный майонез. Сливочная заправка идеально подходит для сэндвичей и лавашей, поскольку не содержит жира, который обычно содержится в майонезе

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