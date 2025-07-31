Эта заправка для салатов способствует быстрому похудению: готовится несколько минут
Заправка для салатов с кинзой и авокадо обеспечивает низкую калорийность и богата клетчаткой. Она не только поддерживает здоровое пищеварение, но и способствует более быстрому похудению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.
Сливочная заправка с авокадо для салатов
Ингредиенты:
- 1 спелый авокадо
- 1/2 стакана греческого йогурта (натурального, без добавок)
- 1/2 пучка кинзы
- 1-2 стебля зеленого лука
- 1 зубчик чеснока
- 2-3 ст. л. сока лайма
- 1-2 ст. л. оливкового масла
- соль и перец - по вкусу
- немного воды или больше лаймового сока - для регулирования консистенции
Все ингредиенты положите в чашу для блендера и взбейте до однородной кремовой консистенции. При необходимости добавьте немного воды или масла, чтобы сделать заправку более жидкой.
Храните в герметичной посуде в холодильнике до 3 дней.
Заправка из авокадо для салатов (фото: eatingwell.com)
Чем она полезна
Высокое содержание белка
Диетолог Эйвери Зенкер рассказал, что заправки на основе йогурта содержат больше белка и лучше способствуют похудению.
Это потому, что они содержат больше белка, меньше калорий и могут помочь дольше чувствовать сытость, что облегчает поддержание дефицита калорий. Две столовые ложки этой заправки содержат всего 32 калории и 2 г белка.
Белок - это макронутриент, который больше всего насыщает, по сравнению с жирами и углеводами.
Мало калорий
Сливочная заправка из кинзы и авокадо содержит мало калорий и жира по сравнению с другими заправками.
Традиционные сливочные заправки могут содержать от 90 до 240 калорий на порцию (две столовые ложки). Тогда как эта заправка содержит только 32 калории.
Добавление сока лайма и кинзы обеспечивает насыщенный вкус без добавления лишних калорий. Также в заправке есть полезные жиры из авокадо.
Мононенасыщенные жиры
Исследования показывают, что употребление мононенасыщенных жиров вместо насыщенных может привести к усилению сжигания жира и большей потере веса.
Это связано с термическим эффектом пищи, то есть количеством калорий, которые организм сжигает, переваривая различные питательные вещества.
4 способа насладиться этой заправкой
Вот несколько креативных и вкусных способов насладиться заправкой из авокадо и кинзы:
- заправка - можно добавлять ко многим различным видам салатов, включая листовые зеленые, из фасоли, зерновые и салаты с макаронами
- маринад - заправка идеально подойдет как маринад для курицы или белковой пищи. Замаринуйте курицу на несколько часов или на ночь, а затем приготовьте
- соус - сливочный соус из кинзы и авокадо на йогуртовой основе идеален для сырых овощей, картофеля-фри или крекеров
- намазка - сливочная заправка из кинзы и авокадо более полезный вариант, чем обычный майонез. Сливочная заправка идеально подходит для сэндвичей и лавашей, поскольку не содержит жира, который обычно содержится в майонезе
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