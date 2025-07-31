ua en ru
Чт, 31 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Путешествия Еда Здоровая жизнь Мода и красота Психология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Эта заправка для салатов способствует быстрому похудению: готовится несколько минут

Четверг 31 июля 2025 14:15
UA EN RU
Эта заправка для салатов способствует быстрому похудению: готовится несколько минут Рецепт заправки для салата, которая способствует быстрому похудению (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Заправка для салатов с кинзой и авокадо обеспечивает низкую калорийность и богата клетчаткой. Она не только поддерживает здоровое пищеварение, но и способствует более быстрому похудению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.

Сливочная заправка с авокадо для салатов

Ингредиенты:

  • 1 спелый авокадо
  • 1/2 стакана греческого йогурта (натурального, без добавок)
  • 1/2 пучка кинзы
  • 1-2 стебля зеленого лука
  • 1 зубчик чеснока
  • 2-3 ст. л. сока лайма
  • 1-2 ст. л. оливкового масла
  • соль и перец - по вкусу
  • немного воды или больше лаймового сока - для регулирования консистенции

Все ингредиенты положите в чашу для блендера и взбейте до однородной кремовой консистенции. При необходимости добавьте немного воды или масла, чтобы сделать заправку более жидкой.

Храните в герметичной посуде в холодильнике до 3 дней.

Эта заправка для салатов способствует быстрому похудению: готовится несколько минутЗаправка из авокадо для салатов (фото: eatingwell.com)

Чем она полезна

Высокое содержание белка

Диетолог Эйвери Зенкер рассказал, что заправки на основе йогурта содержат больше белка и лучше способствуют похудению.

Это потому, что они содержат больше белка, меньше калорий и могут помочь дольше чувствовать сытость, что облегчает поддержание дефицита калорий. Две столовые ложки этой заправки содержат всего 32 калории и 2 г белка.

Белок - это макронутриент, который больше всего насыщает, по сравнению с жирами и углеводами.

Мало калорий

Сливочная заправка из кинзы и авокадо содержит мало калорий и жира по сравнению с другими заправками.

Традиционные сливочные заправки могут содержать от 90 до 240 калорий на порцию (две столовые ложки). Тогда как эта заправка содержит только 32 калории.

Добавление сока лайма и кинзы обеспечивает насыщенный вкус без добавления лишних калорий. Также в заправке есть полезные жиры из авокадо.

Мононенасыщенные жиры

Исследования показывают, что употребление мононенасыщенных жиров вместо насыщенных может привести к усилению сжигания жира и большей потере веса.

Это связано с термическим эффектом пищи, то есть количеством калорий, которые организм сжигает, переваривая различные питательные вещества.

4 способа насладиться этой заправкой

Вот несколько креативных и вкусных способов насладиться заправкой из авокадо и кинзы:

  • заправка - можно добавлять ко многим различным видам салатов, включая листовые зеленые, из фасоли, зерновые и салаты с макаронами
  • маринад - заправка идеально подойдет как маринад для курицы или белковой пищи. Замаринуйте курицу на несколько часов или на ночь, а затем приготовьте
  • соус - сливочный соус из кинзы и авокадо на йогуртовой основе идеален для сырых овощей, картофеля-фри или крекеров
  • намазка - сливочная заправка из кинзы и авокадо более полезный вариант, чем обычный майонез. Сливочная заправка идеально подходит для сэндвичей и лавашей, поскольку не содержит жира, который обычно содержится в майонезе

Вас может заинтересовать

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты Здоровая еда Здоровье Салаты
Новости
Рада приняла закон Зеленского о НАБУ и САП
Рада приняла закон Зеленского о НАБУ и САП
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции