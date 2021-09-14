У кольорах Land Cruiser: Toyota RAV4 отримала особливу "позашляхову" версію Adventure

Toyota RAV4 отримала особливу "позашляхову" версію Adventure. Її особливості - унікальні елементи в дизайні, розширене оснащення та особливе забарвлення кузова, як у класичного позашляховика Toyota Land Cruiser.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Toyota.
Toyota RAV4 Adventure адресована тим водіям, хто цінує активний спосіб життя і любить подорожувати. Однак незважаючи на заявлений "позашляховий" дух нової версії, всі доопрацювання звелися до дизайну і оснащення. Силовий агрегат і трансмісія залишилися без змін.
Зовні нова версія виділяється оригінальною решіткою радіатора чорного кольору і новим розташуванням фірмової емблеми на ній. А протитуманні фари поміщені в секції з незабарвленого пластику. З нього ж виконана ударостійка накладка на передньому бампері.
Інтер'єр приваблює обробкою з чорної екошкіри в поєднанні з контрастною помаранчевою прострочкою. Спеціально для Adventure додана нова підсвітка салону. На порогах - "тематичні" накладки з назвою версії.
Під капотом - гібридна силова установка в складі 2,5-літрового бензинового ДВС і двох електромоторів (по одному на кожну вісь). Сукупна потужність становить 222 к.с. Кросовер оснащується системою інтелектуального повного приводу AWD-i.
Нагадаємо, в Україні стартують продажі нового компактного кросовера Toyota Yaris Cross. Ціни на новинку починаються з позначки 556 тисяч гривень.