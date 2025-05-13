Цуцкиридзе раскрыл детали разоблачения организации, которая склоняла украинок к сексуальной эксплуатации

Полиция обезвредила преступную организацию, которая вербовала и шантажировала молодых женщин для сексуальной эксплуатации в Украине и за рубежом.

"О сексуальной эксплуатации мало кто заявляет из-за стыда и страха публичной огласки. Полицейские выявляют такие преступления в основном оперативным путем - в том числе, через контрольные закупки на известных платформах фото- и видеоконтента. У некоторых граждан это вызывает иронию, но на самом деле в этом нет ничего смешного: выложенные там фото и видео часто совпадают с теми, которые торговцы людьми используют для продажи девушек в сексуальное рабство", - отметил Максим Цуцкиридзе.

По его словам, преступная организация, которую сейчас разоблачили полицейские, нанимала девушек 18-25 лет через телеграмм-каналы для сопровождения мужчин на публичных мероприятиях за высокую оплату. Когда несколько таких встреч происходило и потерпевшие теряли бдительность, злоумышленники давали им новых "клиентов", которые платили организаторам за сексуальные услуги и принуждением вступали с избранными женщинами в половые отношения.

Если же потерпевшая не соглашалась на такой формат сотрудничества в дальнейшем - ее фото с анкетными данными выкладывали в закрытый телеграмм-канал по оказанию сексуальных услуг, на который подписано 60 тысяч пользователей. Для удаления анкеты надо было продолжать сотрудничать с преступной организацией на их условиях.

"Этот случай показывает - человека совсем не обязательно похищать физически, достаточно обманом втянуть в сделку и после шантажировать, чтобы тот и в дальнейшем подвергался сексуальной эксплуатации", - объясняет начальник Главного следственного управления.

Он также отметил, что с началом войны количество регистраций по статье 149 Уголовного Кодекса Украины - торговля людьми - уменьшилось, но это не означает реального уменьшения количества таких преступлений. Реальная причина - перемещение сделок за границу и еще больший страх огласки тех, кто остался в Украине.

"Поэтому я прошу всех, кто стал пострадавшим или свидетелем от подобных сделок: пожалуйста, обращайтесь в полицию. Мы гарантируем вашу конфиденциальность и только вместе можем остановить преступные организации, склоняющие к сексуальной эксплуатации и обезопасить от этого украинских девушек", - отметил Максим Цуцкиридзе.