Цуренко вылетела во втором круге Чарльстона от пятой ракетки мира

Поражением в двух сетах от туниски Онс Жабер завершила выступления в Южной Каролине украинская теннисистка Леся Цуренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Charleston Open-2023, 2-й раунд

Цуренко – Жабер – 0:2 (3:6, 3:6)

Опытная украинка откровенно провалила старт встречи. Цуренко и не успела оглянуться, как с двумя брейками начала "гореть" со счетом 0:5. Впрочем, такой легкий дебют сыграл злую шутку с Жабером, когда уроженка Ровненской области овладела ситуацией и попыталась выйти на камбэк.

Цуренко сначала выдержала давление туниски на собственной подаче. Отыграв три сет-пойнта, украинская теннисистка размочила счет, а потом еще и оформила брейк. Еще одна взятая собственная подача приблизила 33-летнюю профессионалку к возвращению в игру. Но Жабер быстро выиграла гейм "под ноль" и закрыла партию.

Второй сет начался тремя брейками подряд. Однако представительница топ-5 рейтинга WTA снова оказалась в победителях. В период затишья и Цуренко, и Жабер уверенно брали очки на собственных подачах. Но в девятом гейме туниска внешне легко оформила еще один брейк и завершила партию, а с ней и матч.

Итак, на Charleston Open прекратили выступления все представительницы Украины. Еще в первом круге вылетели первая ракетка Украины Калинина и сильнейшая украинка в истории Свитолина. Их соотечественница Ястремская тем временем зачехлила ракетку в Боготе.