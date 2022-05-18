Цуренко єдиною з українок пробилася у фінал кваліфікації "Ролан Гаррос"

На корті першою з'явилася Цуренко. 32-річна українка витратила дві партії для перемоги над італійкою Сарою Еррані. У першому сеті Цуренко розбила суперницю за 30 хвилин (6:1), а в другому впоралася за 35 (6:2).

Натомість Завацька так само легко програла свій поєдинок Ребецці Маріно. Канадка зламала спротив українки за годину та чотири хвилини. Результати за сетами – 6:1, 6:2.

Отже, єдиною представницею України, яка з квалфікації проб'ється до основної сітки "Ролан Гаррос", може стати Цуренко. 20 травня вона зійдеться з японкою Юкі Наїто в боротьбі за путівку до елітної компанії тенісисток.

Відкритий чемпіонат Франції візьме старт 22 травня і триватиме до 5 червня. Переможниця турніру заробить 2,2 млн євро призових.