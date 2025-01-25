ЦРУ изменило мнение о причинах появления COVID-19, - NYT

Как отмечает NYT, американская разведка годами заявляла, что не имеет достаточно информации, чтобы сделать четкий вывод, каким путем возникла пандемия COVID-19. Было две основные версии - возникновение вируса естественным путем на рынке в Ухане или случайная утечка из уханьской исследовательской лаборатории.

Но, по данным NYT, на этой неделе ЦРУ выдало новую оценку, в которой аналитики склоняются к теории об утечке из лаборатории. Изменение позиции, как рассказали изданию неназванные чиновники, не связано с какими-то новыми разведданными. Но анализ частично опирается на изучение условий в лабораториях высокого уровня безопасности в Ухане до начала пандемии.

В то же время пресс-секретарь ЦРУ заявила, что другая теория (о рынке) остается вероятной тоже, а потому управление продолжит оценивать любую новую достоверную разведывательную информацию, которая станет доступной.

Новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф, который на днях прошел утверждение в Сенате, давно склонялся к теории об утечке из лаборатории, но, как пишет NYT, изменение позиции управления не связано с этим. Как рассказали чиновники, новая оценка готовилась уже некоторое время.

Однако другой чиновник сказал NYT, что решение рассекретить и обнародовать новый анализ принял именно Рэтклифф. Однако новую оценку агентство сделало с "низким уровнем уверенности", что означает фрагментарность и неполноту имеющейся информации разведки.