ЦРУ изменило мнение о причинах появления COVID-19, - NYT
Центральное разведывательное управление США изменило свое мнение по поводу причин вспышки коронавируса COVID-19. Американская разведка теперь склоняется к утечке коронавируса из китайской лаборатории в Ухане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания The New York Times.
Как отмечает NYT, американская разведка годами заявляла, что не имеет достаточно информации, чтобы сделать четкий вывод, каким путем возникла пандемия COVID-19. Было две основные версии - возникновение вируса естественным путем на рынке в Ухане или случайная утечка из уханьской исследовательской лаборатории.
Но, по данным NYT, на этой неделе ЦРУ выдало новую оценку, в которой аналитики склоняются к теории об утечке из лаборатории. Изменение позиции, как рассказали изданию неназванные чиновники, не связано с какими-то новыми разведданными. Но анализ частично опирается на изучение условий в лабораториях высокого уровня безопасности в Ухане до начала пандемии.
В то же время пресс-секретарь ЦРУ заявила, что другая теория (о рынке) остается вероятной тоже, а потому управление продолжит оценивать любую новую достоверную разведывательную информацию, которая станет доступной.
Новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф, который на днях прошел утверждение в Сенате, давно склонялся к теории об утечке из лаборатории, но, как пишет NYT, изменение позиции управления не связано с этим. Как рассказали чиновники, новая оценка готовилась уже некоторое время.
Однако другой чиновник сказал NYT, что решение рассекретить и обнародовать новый анализ принял именно Рэтклифф. Однако новую оценку агентство сделало с "низким уровнем уверенности", что означает фрагментарность и неполноту имеющейся информации разведки.
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Она быстро распространилась по миру, и уже 11 марта 2020 года ВОЗ объявила ее пандемией.
Масштабная вакцинация, которая стартовала в 2021 году, помогла сдержать распространение вируса. В мае 2023 года ВОЗ объявила о завершении чрезвычайной ситуации, официально завершив пандемию, длившуюся более трех лет.
В конце декабря прошлого года ВОЗ призвала Китай открыть данные по COVID-19, чтобы установить происхождение вируса. В организации считают, что это является как моральным, так и научным долгом Китая.
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