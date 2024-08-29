ЦРУ предотвратило теракт ИГИЛа на концертах Тейлор Свифт, - Politico

Напомним пик своей популярности певица достигла в прошлом году. Ведь Тейлор Свифт стала человеком 2023 года по версии журнала Time.

Отметим, что тур The Eras Tour - это шестой концертный тур американской певицы, который она описывает как музыкальное путешествие через все свои музыкальные "эпохи".

Eras Tour стал ее самым масштабным туром, включающим 146 выступлений на пяти континентах.

Заметим, что в прошлом году на одном из концертов Свифт скончалась фанатка. А уже в этом году фаны Тейлор Свифт спровоцировали землетрясение прямо на концерте. Сейсмологи отметили, что подобные колебания вызваны синхронными скачками и танцами зрителей.

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