ЦРУ подтвердило гибель сына чиновницы Джулианы Галлины во время войны в Украине. 21-летний Майкл Глосс служил в российских войсках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Центральное разведывательное управление США подтвердило гибель 21-летнего Майкла Глосса, сына заместителя директора ЦРУ Джулианы Галлины.

Парень, по данным СМИ, присоединился к армии РФ и погиб в ходе боевых действий в Украине.

По словам представителя ЦРУ, его семья пережила личную трагедию весной 2024 года, когда сын Майкл Глосс, который имел проблемы с психическим здоровьем, погиб во время войны в Украине.

"ЦРУ считает смерть Майкла частным семейным делом семьи Глосс, а не вопросом национальной безопасности", - сказал представитель.

Первыми о смерти Глосса сообщил сайт Important Stories, ссылаясь на российские источники и социальные сети погибшего.

На своей странице во "ВКонтакте" Глосс публиковал фото с Красной площади и выражал симпатии к российской армии, называя украинское войско "коррумпированным", а западные медиа - "пропагандистскими".

ЦРУ официально подтвердило факт смерти, впрочем, не уточнило, на чьей стороне воевал сын чиновницы. В заявлении говорится, что семья пережила глубокую личную трагедию и просит уважения к частной жизни.

В официальном некрологе семья отметила, что Майкл умер "во время путешествия по Восточной Европе", однако упоминания о России или войне в Украине в нем не было.