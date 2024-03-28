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ЦПД опроверг фейк, что украинцы якобы причастны к теракту в "Крокусе" (фото)

Фото: ЦПД опроверг фейк, что украинцы якобы причастны к стрельбе в "Крокусе" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В сети появились фото украинцев, которые якобы причастны к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холл", однако это ложь.

По данным центра, в сети появилась информация, что якобы четверо подозреваемых в совершении теракта в подмосковном "Крокус Сити Холл" идентифицированы по паспортам и являются гражданами Украины, нанятым государством за деньги американских налогоплательщиков.

Однако в ЦПД подчеркнули, что данные заявления не соответствуют действительности.

"Вброс постятся анонимные аккаунты и боты - в сообщениях слово в слово повторяется один и тот "разоблачительный" текст. Для создания лжи фейкоробы использовали фотографии реальных паспортов украинцев, которые нашли в интернете. Данные, по имени Цезаря Юлий-Галарьирогайлальирозра Ильича можно найти в материалах за 2020 год", - добавили в центре.

В случае с фото паспорта Николая Малухи, то, по данным центра, оно появилось в сети еще в 2016 году и было опубликовано лично Малухой в Facebook: в сообщении под фото россиянин радовался, что получил украинский паспорт и хочет отказаться от российского.

"Два других фото - низкого качества и прочесть имена на них невозможно. Пропаганда продолжает распространять фейки для поиска "украинского следа" в теракте, к которому Украина не причастна", - подытожили в центре.

 

Теракт под Москвой

Напомним, 22 марта неизвестные с оружием ворвались в торговый центр "Крокус Сити холл", находящийся под Москвой. У ТЦ было большое скопление людей.

Террористы массово расстреливали россиян и подожгли выходы, чтобы сделать невозможным бегство.

Позже в РФ были арестованы граждане Таджикистана и обвинены в теракте. Российский диктатор Владимир Путин заявлял, что подозреваемые якобы пытались скрыться в Украине через Брянскую область.

Как заявил сегодня, 27 марта, начальник ГУР Кирилл Буданов, Россия знала о подготовке теракта минимум за месяц, но решила бездействовать.

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