У ЦГЗ розповіли, який показник летальності від COVID-19 в Україні

У Центрі громадського здоров'я розповіли, який показник летальності від коронавірусу в Україні. Також названий показник захворюваності станом на 29 липня.

Про це повідомляє прес-центр відомства.

"Станом на 29 липня, показник захворюваності на COVID-19 склав 161,4 на 100 тисяч населення. Показник летальності - 2,4%. З початку пандемії в Україні померло 1 650 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Під час пандемії COVID-19, навіть в умовах ослаблення карантину, слід відповідально виконувати рекомендації, які розроблені, щоб захистити ваше життя і здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за останню добу в Україні більше тисячі нових випадків коронавірусу.

Як писало РБК-Украина, раніше у МОЗ пояснили алгоритм повернення українців з "червоних зон.