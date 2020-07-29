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У ЦГЗ розповіли, який показник летальності від COVID-19 в Україні

Київ, Середа 29 липня 2020 14:49
У ЦГЗ розповіли, який показник летальності від COVID-19 в Україні
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Також названий показник захворюваності

У Центрі громадського здоров'я розповіли, який показник летальності від коронавірусу в Україні. Також названий показник захворюваності станом на 29 липня.

Про це повідомляє прес-центр відомства.

"Станом на 29 липня, показник захворюваності на COVID-19 склав 161,4 на 100 тисяч населення. Показник летальності - 2,4%. З початку пандемії в Україні померло 1 650 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Під час пандемії COVID-19, навіть в умовах ослаблення карантину, слід відповідально виконувати рекомендації, які розроблені, щоб захистити ваше життя і здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за останню добу в Україні більше тисячі нових випадків коронавірусу.

Як писало РБК-Украина, раніше у МОЗ пояснили алгоритм повернення українців з "червоних зон.

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