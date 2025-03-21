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Гражданская инфраструктура в огне: видео последствий ударов РФ по пригороду Одессы

Фото: появились кадры последствий дроновой атаки на пригород Одессы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты накануне вечером нанесли массированный дроновой удар по пригороду Одессы. Появились кадры последствий вражеской атаки, в результате которой вспыхнули сильные пожары на объектах гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

"Враг атаковал пригород Одессы. В огне - гражданская инфраструктура, торговые объекты, повреждены автомобили", - цитирует горсовет одесского мэра Геннадия Труханова.

Также отмечается, что из-за российских ударов есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь.

Одесский городской голова обнародовал в сети видео последствий дроновой атаки. На кадрах, в частности, можно увидеть горящие и совершенно разбитые здания, гражданские объекты, которые превратились в руины и до сих пор горят, а также пожарных со спецтехникой и спасателей.

Массированная воздушная атака на Одессу и район

Как сообщалось ранее, вечером 20 марта российские террористы массированно атаковали ударными беспилотниками Одессу и район. Из-за вражеских ударов в городе были отключения света, вспыхнули пожары.

Позже глава Одесской ОГА Олег Кипер проинформировал, что из-за российской дроновую атаку пострадали три человека, среди которых есть несовершеннолетняя девушка.

В городе была повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилая многоэтажка, торговый центр и магазины, а в трех локациях вспыхнули мощные пожары.

Кроме того, в Одессе ввели локальные аварийные отключения электроэнергии в Приморском, Пересыпском и Киевском районах города.

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ОдессаПожарАтака дронов