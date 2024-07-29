Циничное убийство пленных. Что произошло в Еленовке два года назад и как расследуют теракт

С момента теракта в колонии в оккупированной Еленовке (Донецкая область) прошло два года. Тогда один из бараков был разрушен в результате взрывов, из-за чего погибли более 50 украинских военнопленных, которых там удерживали, еще больше людей были ранены. Расследование дела до сих пор продолжается, ведь РФ так и не допустила в колонию ни украинских, ни международных следователей.

РБК-Украина в материале напоминает о циничном убийстве военнопленных, расследовании и о том, что мешает установить виновных среди граждан РФ.

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Хроника событий

Министерство обороны Украины в мае 2022 года заявило о начале операции по спасению заблокированных на территории "Азовстали" украинских военнослужащих. Процесс проходил в течение 5 дней и под гарантией безопасности от ООН, Международного комитета Красного Креста, а также Турции, Швейцарии, Франции и Израиля. С завода в медучреждение в оккупированном Новоазовске были эвакуированы 53 тяжелораненых бойца. Еще 211 военных были доставлены в оккупированную Еленовку через гумкоридор.

После чего, 21 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что защитники Мариуполя, выведенные из заблокированного оккупационными войсками завода "Азовсталь", должны быть освобождены через процедуры обмена.

В ночь на 29 июля 2022 года в одном из бараков Волновахской исправительной колонии №120 (более известной как "Еленовская колония") произошли взрывы (по данным украинской разведки, взрывы были в промежутке между 22:00 28 июля и 01:00 29 июля 2022 года). Незадолго до этого 193 украинских военнопленных по списку перевели в барак, переработанный из промышленного ангара под жилой. По данным журналистов, находившиеся в основной части помещения военные погибли сразу. А те, кто был в комнате рядом с бараком, были ранены. Всего известно, что тогда из-за взрыва погибли более 50 украинских военнопленных из "Азовстали". Более 130 были ранены (по данным СБУ около 150). При этом враг цинично несколько часов не допускал на место теракта врачей - даже тех, кого удерживали в Еленовке.

Заметим, что точное количество жертв и пострадавших в результате теракта до сих пор неизвестно. При этом по данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, ни один сотрудник тюрьмы не пострадал.

Фото: кадры российских пропагандистов из колонии в Еленовке (росСМИ)

Кто виноват в содеянном

Утром после теракта в российском Минобороны заявили, что тюрьму якобы атаковали украинские военные ракетами из HIMARS. Впрочем, украинская сторона сразу отвергла все обвинения, отметив, что РФ организовала массовое убийство украинских пленных, чтобы обвинить и дискредитировать украинские силы (в частности, чтобы помешать поставке эффективного оружия в Украину).

Также ложь россиян развеял отчет ООН с деталями и выводами по поводу теракта. Там отметили, что степень повреждений стен, потолка, крыши и окон казармы, состояние двухъярусных кроватей внутри, размер оставшейся воронки и радиус удара не характерны для боеприпасов HIMARS.

В настоящее время украинские правоохранители осуществляют досудебное расследование по статье 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). В частности, комплексно исследовались: все фото и видео, которые были опубликованы в интернете; судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы тел погибших в Еленовке украинских защитников; проводятся допросы свидетелей и находившихся в бараке на момент взрыва пострадавших военнослужащих. Кроме того, проводятся следственные эксперименты со свидетелями.

Провести эффективное расследование мешает РФ, которая до сих пор не дала попасть на место преступления как украинской стороне, так и международной, пояснил заместитель руководителя Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Тарас Семкив в эфире телемарафона.

"На самом деле было очень тяжело начинать расследование, поскольку такое начало должно было включать в себя осмотр места событий, получить вещественные доказательства, зафиксировать все доказательства, которые остаются на местах происшествия в таких случаях. К сожалению, такой возможности у следователей и прокуроров не было", - говорит он.

Кому объявлены подозрения

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в жестоком обращении с военнопленными, совершенном по предварительному сговору группой лиц, двум должностным лицам Еленовской колонии.

По словам спикера СБУ Артема Дехтяренко, один из них - это бывший руководитель колонии Сергей Евсюков. Установлено, что с начала полномасштабного вторжения РФ и до конца июля 2023 года он организовал пытки более 100 пленных бойцов ВСУ. Второй - это его подчиненный Дмитрий Неелов, непосредственно выполнявший приказы своего руководителя. В ноябре 2022 года обеих фигурантов оккупанты "заменили на должностях". Сейчас они прячутся на временно захваченной части территории Донбасса.

Свое подозрение бывшему начальнику еленовской колонии и его заместителю объявил и Офис генпрокурора.

"Оно касается неоказания медицинской помощи нашим защитникам, которые были ранены в результате взрыва. По нашим данным, в результате такого не оказания медпомощи погибли 9 человек", - сообщил Семкив.

Украинские прокуроры склоняются к мнению, что РФ применила термобарическое оружие

Представитель Офиса генпрокурора Украины говорит, что у ОГП практически нет сомнений в том, что произошло применение Россией термобарического боеприпаса. Однако есть несколько версий по поводу возможности его доставки в этот барак. В настоящее время версии еще проверяются.

"Мы уже имеем предварительные выводы международных экспертов о том, что это было следствием применения термобарического оружия, которым пользуется сама страна-агрессор", - заявил украинский генпрокурор Андрей Костин.

В СБУ в свою очередь объяснили, что Украина получила от РФ 59 тел, которые, по убеждению российской стороны, погибли в Еленовке. Но экспертизами подтверждено, что именно в Еленовке погибли 47 из них. При этом состояние части тел свидетельствует об очень высокой температуре при взрыве.

О том, что это спланированный оккупантами теракт, свидетельствует и тот факт, что за несколько дней до атаки бойцы полка "Азов" перевели именно в бараки, которые оказались в эпицентре взрывов. Также СБУ обнародовала перехваченный разговор боевиков "ДНР", в котором они предполагали, что россияне могли устроить трагедию с помощью взрывчатки, размещенной в помещении колонии.

Также спутниковые снимки свидетельствуют, что российские оккупанты заранее подготовили могилы для убитых украинских военнопленных в Еленовке.

Комиссию ООН не допустили к расследованию

3 августа 2022 года генсекретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о создании миссии для установления фактов трагедии в Еленовской колонии, но через 5 месяцев так и не начавшая свою работу миссия ООН была закрыта. Страна-агрессор не пустила на место трагедии ни одну международную организацию и сделала все, чтобы скрыть правду. Большинство выживших после взрыва все еще не вернулись в Украину, не получили должной медицинской помощи и реабилитации.

При этом 4 октября Офис Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовал полугодовой отчет о правах человека в Украине, где указал на пытки, которым российские военные подвергают военнопленных украинцев, и отметил, что взрывы в Еленовке "не характерны для HIMARS". В отчете говорится о точке удара внутри западной стены и двух возможных точках проникновения через крышу. Точный тип оружия и место его происхождения определить не удалось, повреждения указывали на то, что приведенный боеприпас двигался по траектории с востока на запад.

Во вторую годовщину трагедии омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Украина требует, чтобы миссия ООН как можно быстрее возобновила свою работу или была создана новая для расследования теракта.