Цены на нефть снижаются из-за всплеска случаев COVID-19 в Китае

Цены на нефть в четверг, 29 декабря, снизились, так как всплеск случаев заболевания COVID-19 в Китае омрачил надежды на восстановление спроса на топливо для крупнейшего в мире импортера сырой нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,3%, до 83,0 долларов за баррель, в то время как нефть США подешевела на 0,3% до 78,70 долларов за баррель.

Масштабы последней вспышки и сомнения в официальных данных побудили некоторые страны ввести новые правила поездок для китайцев, даже когда Китай начал отменять самый строгий в мире режим изоляции и тестирования COVID.

"Отсутствие ясности в отношении ситуации с вирусом в Китае вызвало некоторые новые правила поездок из разных стран, которые могут послужить некоторым сдерживающим фактором для прежнего оптимизма", - сказал Джун Ронг Йип, рыночный стратег IG.

В преддверии 2023 года есть шансы на восстановление цен на нефть, но это все равно будет зависеть от темпов открытия Китая, добавил он.

Нефтяные рынки также пострадали от ожиданий очередного повышения процентной ставки в США, поскольку Федеральная резервная система пытается ограничить рост цен на жестком рынке труда.

Также оценивая цены, оператор трубопровода TC Energy заявил, что работает над перезапуском части трубопровода Keystone, которая была закрыта из-за утечки в этом месяце.

Нефтеперерабатывающие заводы продолжали наращивать производство, но ожидается, что это восстановление частично продлится до января.

Рынки, однако, получили некоторую поддержку от запрета президента России Владимира Путина на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов с 1 февраля в течение пяти месяцев в страны, которые придерживаются потолка цен.

Германия заявила, что запрет не имеет "практического значения", поскольку с весны страна работает над заменой поставок российской нефти и обеспечением безопасности поставок.