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Цены на электроэнергию в Восточной Европе в 2 раза выше, чем в Украине, - "Оператор рынка"

Фото: цены на электроэнергию в Восточной Европе в 2 раза выше, чем в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Средняя биржевая цена на электроэнергию в странах Восточной Европы 23 октября составила 170 евро за МВт. (6,1 грн/кВт.ч), что почти в 2 раза дороже, чем в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное предприятие "Оператор рынка" в Telegram.

В частности, в Венгрии оптовая цена электроэнергии 23 октября составляет 189 евро/МВт.ч, в Словакии - 188 евро/МВт.ч, а в Чехии -132 евро/МВт.ч.

При этом в Украине биржевая цена остается на уровне 3,3 грн/кВт.ч или 93 евро за МВт.ч. Это почти в 2 раза ниже, чем в других странах ЕС.

Напомним, по данным Европейской комиссии на конец I квартала 2022 года, в Украине оставались самые низкие цены на электроэнергию на всем европейском континенте.

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Электроэнергия