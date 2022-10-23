Цены на электроэнергию в Восточной Европе в 2 раза выше, чем в Украине, - "Оператор рынка"

В частности, в Венгрии оптовая цена электроэнергии 23 октября составляет 189 евро/МВт.ч, в Словакии - 188 евро/МВт.ч, а в Чехии -132 евро/МВт.ч.

При этом в Украине биржевая цена остается на уровне 3,3 грн/кВт.ч или 93 евро за МВт.ч. Это почти в 2 раза ниже, чем в других странах ЕС.

Напомним, по данным Европейской комиссии на конец I квартала 2022 года, в Украине оставались самые низкие цены на электроэнергию на всем европейском континенте.