Цена золота бьет рекорды: как Трамп спровоцировал новую "золотую лихорадку"

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Золото в основном торгуется на внебиржевом рынке Лондона, американском рынке фьючерсов (COMEX) и на Шанхайской бирже золота (SGE). Рекордная стоимость золота в 2942 доллара была установлена во вторник, 11 февраля. На следующий день золото упало до 2875 долларов за унцию, однако в течение суток вернулось к психологической отметке 2900 долларов за унцию. Поэтому уже в ближайшее время может быть установлен новый исторический рекорд стоимости драгоценного металла.

Почему золото стремительно растет

Золото начало существенно расти с осени 2023 года. А в феврале прошлого года впервые пересекло отметку в 2000 тысячи долларов США за унцию. Спрос на этот драгоценный металл в первую очередь спровоцировали ведущие развивающиеся страны, особенно Индия и Китай, говорит Александр Мартыненко, глава департамента корпоративного анализа группы ICU. По его словам, эти государства в последнее время ускорили стремление усилить свою независимость от доллара США.

"Таким образом они не только уменьшают негативный эффект от возможного усиления санкций, но и страхуются от рисков уменьшения стоимости одного из главных инвестиционных инструментов – казначейских облигаций США. Из-за роста дефицита бюджета США и опасений относительно слишком мягкой фискальной политики правительства Трампа, инвесторы стали менее доверять американским казначейским облигациям", – рассказывает РБК-Украина Мартыненко.

Он добавляет, что непредсказуемая политика лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа относительно повышения импортных пошлин, угроза эскалации торговых конфликтов и другие геополитические риски еще больше усиливают спрос на золото.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что золото является традиционным антиинфляционным активом. Поэтому интерес к нему вызван не только спекулятивным мотивом, а, в первую очередь, инфляционным фактором в мире. По его словам, в прошлом году был высокий глобальный уровень инфляции, поэтому центробанки многих стран усиленно покупают этот драгоценный металл в течение этих лет.

"Глобальный рынок переходит в фазу дестабилизации: Европа переживает трудности, в США на фоне прихода Трампа растет политическая неопределенность, а протекционистская политика и непредсказуемые решения только добавляют напряжения. Это создает большой уровень неопределенности, что заставляет инвесторов искать более надежные и стабильные активы для сохранения капитала. Золото – это один из них", – объясняет Шевчишин.

Он указывает, что благодаря высокой, по сравнению с европейской, учетной ставке ФРС США сейчас американские облигации пользуются спросом у инвесторов и иностранных государств, но стремление Трампа снизить ставку еще больше подталкивает высокий спрос на золото, которое не поддается административному регулированию.

В настоящее время мировым лидером по количеству запасов золота является именно США, где хранится примерно 8130 метрических тонн. На втором месте находится Германия с 3350 тоннами золота, за которой следует почти с одинаковым количеством запасов золота (в пределах 2450-2280 тонн) Италия, Франция, Россия и Китай.

По данным Trading Economics, половина мирового потребления золота идет на ювелирные изделия, 40% – на инвестиции, а 10% – на промышленность. Основными производителями золота являются Китай, Австралия, США, Южная Африка, Россия, Перу и Индонезия. Крупнейшие потребители золотых ювелирных изделий – это Индия, Китай, США, Турция, Саудовская Аравия, Россия и ОАЭ.

Когда цена золота может пойти вниз

Разворот цены золота может произойти в случае стабилизации ситуации на мировых рынках. То есть, если Дональд Трамп не будет вводить жесткие пошлины, а торговые и другие конфликты в мире начнут угасать. Александр Мартыненко подчеркивает, что уже сейчас все больше участников рынка считают нынешний взлет золота слишком стремительным.

"После избрания Трампа президентом США многие начали снимать свои золотые резервы со счетов и перевозить их к себе из таких стран, как Великобритания и Германия. В связи с этим возникает много вопросов относительно того, как будет развиваться политика США, ведь предсказать ее развитие непросто. Учитывая глобальную неопределенность, этот фактор может существенно повлиять на стоимость золота как в сторону еще большего подорожания, так и удешевления", – отмечает Андрей Шевчишин.

Он добавляет, что обычно, в условиях стабильности, укрепление доллара приводит к снижению цен на золото, поскольку золото становится дороже для инвесторов, которые используют другие валюты. И наоборот, если доллар ослабляется, золото, как правило, дорожает в долларовом эквиваленте.

"Однако сейчас мы наблюдаем несколько иную ситуацию, где на рынок влияют новые факторы. Поэтому, учитывая текущую глобальную нестабильность, можно предположить, что когда мировая ситуация стабилизируется, цены на золото могут немного снизиться. Я склоняюсь к этому мнению, ведь сейчас мы переживаем этап накопления, и, кажется, мы приближаемся к его финальной стадии", – утверждает финансовый аналитик.

По его словам, падение стоимости золота может произойти уже в этом полугодии. Эксперт добавляет, что очень важную роль в этом может сыграть завершение войны между Украиной и Россией. Во-первых, это событие стабилизирует международную ситуацию, что обусловит перетекание инвестиций в другие активы. Во-вторых, золотые резервы, по мнению Шевчишина, могут быть использованы во время восстановления Украины, в частности, в реализации проектов по восстановлению и финансированию военных нужд.

При этом Андрей Шевчишин уточняет, что страны будут продавать свое накопленное в последние годы золото очень постепенно. Это делается, с одной стороны, чтобы не обвалить рынок, а с другой – не потерять такой важный антиинфляционный инструмент, ведь государства, по его словам, обычно не занимаются спекуляциями на рынке, а покупают активы по текущим ценам.