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"Люди готовились к эвакуации". Появилось видео с места российского удара по Судже

Фото: последствия боевых действий в Судже (иллюстративное фото Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал видео с места российской атаки на школу-интернат в Судже Курской области. И согласно заявлению, российские войска нанесли целенаправленный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

Сообщается, что российская авиация нанесла целенаправленный удар корректируемой авиационной бомбой (КАБ).

"На момент атаки в помещении находились десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации. Российская сторона владела информацией, что в интернате находятся исключительно гражданские - местные жители, среди которых женщины и дети", - отметили в Генштабе.

Принимаются все возможные меры для спасения уцелевших. Также опубликовано видео последствий российской атаки.

Кроме того, подчеркивается, что удар по интернату в Судже - это очередное военное преступление российских властей против мирного населения.

"Российская армия ежедневно терроризирует украинские города ракетными и дроновыми ударами, уничтожая жилые дома, школы, больницы. Теперь она начала целенаправленно убивать и собственных мирных граждан", - добавили в Генштабе.

Напомним, сегодня стало известно, что в результате удара по зданию школы-интерната в Судже под завалами оказались почти 100 человек.

Как заявил спикер комендатуры ВСУ Алексей Дмитрашковский, из-под завалов слышны стоны и крики людей. Силы комендатуры сейчас ведут поисковые и спасательные работы.

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Курская областьСуджаГенштаб ВСУ