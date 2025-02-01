"Люди готовились к эвакуации". Появилось видео с места российского удара по Судже

Сообщается, что российская авиация нанесла целенаправленный удар корректируемой авиационной бомбой (КАБ).

"На момент атаки в помещении находились десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации. Российская сторона владела информацией, что в интернате находятся исключительно гражданские - местные жители, среди которых женщины и дети", - отметили в Генштабе.

Принимаются все возможные меры для спасения уцелевших. Также опубликовано видео последствий российской атаки.

Кроме того, подчеркивается, что удар по интернату в Судже - это очередное военное преступление российских властей против мирного населения.

"Российская армия ежедневно терроризирует украинские города ракетными и дроновыми ударами, уничтожая жилые дома, школы, больницы. Теперь она начала целенаправленно убивать и собственных мирных граждан", - добавили в Генштабе.