ЦВК не зареєструвала Вірастюка нардепом, а на Донбасі обстріляли COVID-лікарню: новини за 5 травня

Кілька областей виходять з "червоної" зони карантину, Центральна виборча комісія не зареєструвала Василя Вірастюка народним депутатом по 87 округу, в Донецькій області бойовики обстріляли COVID-лікарню. Детальніше про те, що сталося в середу, 5 травня, - в матеріалі РБК-Україна.

Житомирська область вийшла з "червоної" зони карантину. Тепер ця область у "помаранчевій" зоні. Також з 6 травня з "червоної" зони виходять Харківська, Хмельницька область та Чернігівська області.

Міністерство охорони здоров'я знищило персональні дані публічних осіб, які хотіли отримати щеплення від COVID-19 поза чергою, але не встигли. З середини квітня в Україні скасували щеплення поза чергою залишковими дозами вакцини.

Ізраїль з 4 травня заборонив українцям в'їжджати на свою територію через пандемію коронавірусу. Потрапити в Ізраїль також не зможуть громадяни Ефіопії, Південно-Африканської Республіки, Індії, Мексики та Туреччини.

Японський уряд розглядає можливість продовження надзвичайного стану через COVID-19 у Токіо та інших містах країни. Це може поставити під сумнів подальше проведення Олімпійських ігор.

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що кількість нових випадків COVID-19 у світі два тижні поспіль тримається на рекордному рівні з початку пандемії. Зафіксовано понад 5,7 мільйона.

ЦВК встановила відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка народним депутатом

Центральна виборча комісія встановила відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом по 87 округу (Івано-Франківська область). Рішення прийняли одноголосно.

РБК-Україна писало, що на довиборах до Верховної ради на 87-му окрузі в Івано-Франківській області переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів. Його конкуренти представник від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко та представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський набрали 29,69% і, відповідно, 28,86%.

Президентський рейтинг Зеленського піднявся вище 30%

Якби вибори президента України відбувалися в середині квітня, найбільшу підтримку отримав би Володимир Зеленський - 31,4% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. За останній час його рейтинг значно зріс.

На другому місці - Петро Порошенко, якого підтримали б 18,1% серед тих, хто визначився. Третє-п’яте місця ділять (різниця в підтримці в межах статистичної похибки Юлія Тимошенко (11,9%), Ігор Смешко (10,4%) і Юрій Бойко (9,6%).

В Донецькій області бойовики обстріляли COVID-лікарню, де лікують 45 пацієнтів

В міста Красногорівка (Донецька область) обстріляли центральну районну лікарню. В результаті були пошкоджені вікна в будівлі першого корпусу лікарні. Повідомляється, що зараз там лікують 45 пацієнтів.

Після обстрілу в медустанові помер один з пацієнтів. Смерть людини настала, імовірно, через стрес і хвилювання.

Штрафи до 17 тисяч гривень та позбавлення волі. Як в Україні хочуть карати за антисемітизм

Верховній раді пропонують встановити кримінальну відповідальність за антисемітизм. Відповідний законопроект №5110 уже отримав підтримку комітету з питань свободи слова.

Документ пропонує поширити покарання, передбачені у статті 161 Кримінального кодексу, на прояви антисемітизму.

У Туреччині знову засвітилися українки: влаштували оголення на яхті

У Туреччині знову зі скандалом відзначилися дівчата з України. Цього разу поліція затримала молодих осіб за фотосесію в стилі "ню" на яхті.

Як повідомила одна з українок, фотозйомка проходила на яхті і їх повністю оголених зняли з іншого плавзасобу. Потім інформація просочилася в місцеві ЗМІ, а самих моделей допитувала поліція. За підсумком всіх дівчат з України відпустили.

Україну оточить циклонами, а потім прийде похолодання: новий прогноз синоптиків

Погода в Україні буде з дощами і грозами в багатьох областях 6 травня. Разом з циклонами прийде похолодання, яке досягне піку до вихідних. Але початок наступного тижня порадує хвилею весняного тепла.