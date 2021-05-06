ЦВК не зареєструвала Вірастюка нардепом, а на Донбасі обстріляли COVID-лікарню: новини за 5 травня

Кілька областей виходять з "червоної" зони карантину, Центральна виборча комісія не зареєструвала Василя Вірастюка народним депутатом по 87 округу, в Донецькій області бойовики обстріляли COVID-лікарню. Детальніше про те, що сталося в середу, 5 травня, - в матеріалі РБК-Україна.
ЦВК встановила відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка народним депутатом
Центральна виборча комісія встановила відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом по 87 округу (Івано-Франківська область). Рішення прийняли одноголосно.
РБК-Україна писало, що на довиборах до Верховної ради на 87-му окрузі в Івано-Франківській області переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів. Його конкуренти представник від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко та представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський набрали 29,69% і, відповідно, 28,86%.
Президентський рейтинг Зеленського піднявся вище 30%
Якби вибори президента України відбувалися в середині квітня, найбільшу підтримку отримав би Володимир Зеленський - 31,4% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. За останній час його рейтинг значно зріс.
На другому місці - Петро Порошенко, якого підтримали б 18,1% серед тих, хто визначився. Третє-п’яте місця ділять (різниця в підтримці в межах статистичної похибки Юлія Тимошенко (11,9%), Ігор Смешко (10,4%) і Юрій Бойко (9,6%).
В Донецькій області бойовики обстріляли COVID-лікарню, де лікують 45 пацієнтів
В міста Красногорівка (Донецька область) обстріляли центральну районну лікарню. В результаті були пошкоджені вікна в будівлі першого корпусу лікарні. Повідомляється, що зараз там лікують 45 пацієнтів.
Після обстрілу в медустанові помер один з пацієнтів. Смерть людини настала, імовірно, через стрес і хвилювання.
Штрафи до 17 тисяч гривень та позбавлення волі. Як в Україні хочуть карати за антисемітизм
Верховній раді пропонують встановити кримінальну відповідальність за антисемітизм. Відповідний законопроект №5110 уже отримав підтримку комітету з питань свободи слова.
Документ пропонує поширити покарання, передбачені у статті 161 Кримінального кодексу, на прояви антисемітизму.
У Туреччині знову засвітилися українки: влаштували оголення на яхті
У Туреччині знову зі скандалом відзначилися дівчата з України. Цього разу поліція затримала молодих осіб за фотосесію в стилі "ню" на яхті.
Як повідомила одна з українок, фотозйомка проходила на яхті і їх повністю оголених зняли з іншого плавзасобу. Потім інформація просочилася в місцеві ЗМІ, а самих моделей допитувала поліція. За підсумком всіх дівчат з України відпустили.
Україну оточить циклонами, а потім прийде похолодання: новий прогноз синоптиків
Погода в Україні буде з дощами і грозами в багатьох областях 6 травня. Разом з циклонами прийде похолодання, яке досягне піку до вихідних. Але початок наступного тижня порадує хвилею весняного тепла.