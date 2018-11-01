ЦВК скасувала вибори у двох ОТГ через загрозу терактів

Фото: ЦВК (РБК-Україна)

Також Комісія внесла відповідні зміни до своїх постанов від 12 жовтня 2018 року № 156 та № 157, вилучивши в них відповідні позиції

Центральна виборча комісія України тимчасово скасувала місцеві вибори в двох ОТГ в Добропільському районі Донецької області через неможливість дотримання безпечного виборчого процесу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ЦВК.

У прес-службі відзначають, що до ЦВК 18 жовтня 2018 року надійшов лист Донецької ОДА - обласної військово-цивільної адміністрації про неможливість забезпечити у зв'язку зі збройною агресією РФ проти України належну безпеку громадян і запобігання терористичної загрози під час проведення перших місцевих виборів у Криворізькій сільській ОТГ і додаткових місцевих виборів в Шаховській сільській ОТГ Добропільського району Донецької області, призначених на 23 грудня 2018 року. Місцева влада попросила відкласти проведення зазначених виборів до стабілізації ситуації.

Також Комісія внесла відповідні зміни до своїх постанов від 12 жовтня 2018 року № 156 та № 157, вилучивши в них відповідні позиції.

Як повідомляється, Комісія констатувала достатність підстав для встановлення нею неможливості забезпечити підготовку та проведення місцевих виборів.

Зазначимо, були внесені відповідні зміни в розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад та відповідних сільських, селищних, міських голів і додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад 23 грудня 2018 року, а також виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення відповідних виборів

Нагадаємо, заступник глави Центральної виборчої комісії (ЦВК) Євген Радченко розповів про підготовку ЦВК до протидії можливим кіберзагрозам під час проведення президентських і парламентських виборів в Україні в 2019 році.