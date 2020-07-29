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У ЦВК назвали проблеми з організацією місцевих виборів

Україна, Середа 29 липня 2020 13:43
У ЦВК назвали проблеми з організацією місцевих виборів
Фото: вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Одна з таких проблем - забезпечення безпеки на виборах в окремих районах Донецької та Луганської областей

У Центральній виборчій комісії окреслили ряд проблем, пов'язаних з організацією місцевих виборів. Вони відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба урядового порталу.

Зокрема, 28 липня у Мінрегіоні під головуванням замміністра розвитку громад та територій В’ячеслава Негоди відбулась нарада з заступником глави ЦВК Віталієм Плукарем та представниками секретаріату. Вона стосувалася організації чергових місцевих виборів на новій територіальній основі.

"Представники ЦВК окреслили ряд проблемних питань, для врегулювання яких потрібні координація зусиль ЦВК, уряду, міністерств та облдержадміністрацій", - вказано у повідомленні.

Зокрема, комісія інформує про наступні проблеми:

  • забезпечення безпеки під час організації та проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей;
  • труднощі з реєстрацією юридичних осіб територіальних виборчих комісій, сформованих на новій територіальній основі;
  • додаткові потреби для організації та проведення місцевих виборів в умовах коронакризи.

Крім того, ЦВК звертає увагу на неврегульованість визначення юрисдикції міських, районних організацій, первинних осередків політичних партій та інших їхніх структурних утворень, передбачених статутами партій як суб’єктів виборчого процесу у зв’язку зі змінами адмінтерустрою.

Крім того, необхідно скоординувати визначені Виборчим кодексом завдання у містах з районним поділом у зв'язку з тим, що 23 липня набули чинності зміни до цього кодексу.

"Рішення за результатами наради будуть передані на розгляд уряду", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з главою держави Володимиром Зеленським прокоментував постанову Верховної ради про місцеві вибори, заявивши, що рішення ВР порушує "Мінськ".

Як писало РБК-Україна раніше, 15 липня Рада призначила місцеві вибори в Україні; постанова не передбачає проведення виборів на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

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