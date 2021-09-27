Цифровий внутрішній COVID-сертифікат не можна отримати без біометричного паспорта: що робити

Керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік заявив, що цифровий внутрішній COVID-сертифікат не можна отримати без біометричного паспорта. Оскільки для отримання сертифіката необхідно фото з паспорта.

"Українського внутрішнього сертифіката у вас не буде, тому що для нього потрібно фото з біометричного документа. А паперовий сертифікат можна роздрукувати на порталі "дія". І відповідно, він може бути закордонним. Ми використовуємо транслітерацію, для того, щоб ви могли згенерувати такий сертифікат", - заявив Банік.

При цьому він додав, що українці без біометричних документів можуть отримати в додатку "Дія" зарубіжний COVID-сертифікат.