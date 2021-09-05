ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Цифрова приборка і ейрбег на капоті: Найбільш просунутий Subaru Outback вийшов на ринок

Новость на русском →
Неділя 05 вересня 2021 09:30
Цифрова приборка і ейрбег на капоті: Найбільш просунутий Subaru Outback вийшов на ринок Subaru Legacy Outback для японського ринку (Фото: subaru.jp)
Автор: Вадим Добровольский

Subaru Outback нового покоління виходить на домашній ринок. В японській специфікації автомобіль отримав подвійну назву Legacy Outback і просунуте оснащення, недоступне для моделі в інших країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Subaru.

Крос-універсал Subaru Outback нового покоління дебютував в США ще в 2020 році, минулого літа з'явився в Україні, а ось в Японії дебютував тільки зараз.

Справа в тому, що домашній ринок не є пріоритетним для моделі. Зате, як це нерідко буває у японських виробників, для внутрішнього ринку приготовлено кілька унікальних особливостей, яких у Аутбека більше ніде не зустріти.

Цифрова приборка і ейрбег на капоті: Найбільш просунутий Subaru Outback вийшов на ринокПерше, але не найголовніша відмінність - подвійна назва Legacy Outback. Набагато цікавіше, що панель приладів у "японського" Аутбека повністю віртуальна - в той час як на всіх інших ринках, включаючи американський, для моделі пропонуються виключно стрілочні прилади.

Екран приладової панелі має діагональ 12,3 дюйма і надає водієві можливість обрати один з трьох режимів виведення інформації. У тому числі є варіант, коли на весь екран виводиться картинка з бортовою навігації (фото внизу).

Цифрова приборка і ейрбег на капоті: Найбільш просунутий Subaru Outback вийшов на ринокТакож у Legacy Outback свій особливий двигун. Глобальна версія комплектується атмосферником 2.5 потужністю від 169 до 188 к.с. в залежності від ринку, в США додатково доступний 264-сильний турбомотор 2.4.

В японській специфікації під капотом прописався чотирициліндровий 1,8-літровий двигун CB18 з турбонаддувом, що розвиває 177 к.с. - такий же на місцевому ринку доступний і для Форестера.

Цифрова приборка і ейрбег на капоті: Найбільш просунутий Subaru Outback вийшов на ринокА ось трансмісія не змінилася: варіатор Lineartronic і повний привод з муфтою на задній осі.

Крім того, Legacy Outback оснащується спеціальною пішохідною подушкою безпеки, яка, розкриваючись при зіткненні з людиною, покриває ближню до лобового скла частину капота. Відзначимо, що сьогодні Subaru - єдиний в світі виробник, що серійно осщащує свої машини подібною системою.

Цифрова приборка і ейрбег на капоті: Найбільш просунутий Subaru Outback вийшов на ринокАвтомобіль буде продаватися у двох компектація, причому вдосконалений комплекс превентивної безпеки EyeSight X входить в оснащення навіть базової версії.

Продажі новинки в Японії стартують в жовтні, ближче до цього часу будуть оголошені ціни.

Нагадаємо, Subaru показала електричний аналог Forester. Перший в історії бренду електрокар отримав ім'я Solterra, а вихід на ринок відбудеться в 2022 році.

Також повідомлялося, що представлено екстремальний Subaru Forester Wilderness. Ця версія Форестера для підкорення серйозного бездоріжжя вирізняється посиленою підвіскою і збільшеним кліренсом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Subaru
NEWS
Що буде з курсом долара: аналітик дав прогноз на найближчий тиждень
Що буде з курсом долара: аналітик дав прогноз на найближчий тиждень
DAILY
Дмитро Кулеба про візит в США: Обидві сторони отримали те, що хотіли
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба про візит в США: Обидві сторони отримали те, що хотіли