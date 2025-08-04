Эти привычные продукты вызывают хронические болезни. А вы едите их каждый день?

Некоторые привычные продукты, которые ежедневно оказываются на нашем столе, могут стать причиной развития серьезных хронических заболеваний - от диабета до сердечно-сосудистых недугов. Известно, какие продукты стоит употреблять с осторожностью.
Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказала нутрициолог Екатерина Крупкина.
По словам эксперта, воспаление - это естественная защитная реакция организма. Но когда оно становится хроническим, может вести к проблемам со здоровьем: усталость, проблемы с кожей, риск заболеваний.
К продуктам, которые связаны с усилением воспалительных процессов относят:
Употребление сахара более 17-21% суточных калорий связано с ростом риска сердечно-сосудистой смертности на 38% по сравнению с годовым потреблением на уровне 8%.
Сладкие напитки стимулируют ожирение, повышают риск диабета 2-го типа, болезней сердца, хронических болезней почек и даже определенных видов рака из-за избыточного веса и хронического воспаления.
Важно понимать, что сильно вредят эти продукты только тогда, когда становятся основой питания, а свежие цельные продукты (овощи, фрукты, бобовые, орехи, крупы) становятся редкостью.
Овощи, фрукты, ягоды и бобовые
Многие исследования показывают, что повышенное потребление овощей и фруктов (особенно зеленолистных и крестоцветных) ассоциируется со значительным снижением риска всей смертности и сердечно-сосудистых заболеваний.
Бобовые (фасоль, чечевица) поддерживают здоровье, метаболизм и снижают уровень "плохого" холестерина, а также связываются с меньшим риском диабета.
Цельнозерновые продукты
Ежедневная порция цельнозерновых злаков ассоциируется со снижением риска смертности на 8%. Орехи, бобовые и цельнозерновые дают лучший эффект на метаболическое здоровье.
Жирная рыба и омега-3
Важно, чтобы регулярно в рационе была рыба - лосось, сардины и скумбрия, ведь это важный источник омега-3 жирных кислот, которые существенно снижают маркеры воспаления и защищают сердце.
Орехи и семена
Орехи уменьшают риск смертности и являются мощным источником здоровых жиров, фитохимикатов и диетического волокна. Они - один из лучших выборов для улучшения метаболических показателей.
Йогурт и кефир
Продукты с активными живыми культурами (йогурт, кефир) поддерживают здоровую микробиоту кишечника, что играет ключевую роль в снижении системного воспаления и риска иммунных заболеваний.
Вас может заинтересовать
При написании материала также использовались следующие источники: Eating Well и Health.