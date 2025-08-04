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Эти привычные продукты вызывают хронические болезни. А вы едите их каждый день?

Понедельник 04 августа 2025 17:45
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Эти привычные продукты вызывают хронические болезни. А вы едите их каждый день? Названы продукты, которые вызывают воспаление в организме (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Некоторые привычные продукты, которые ежедневно оказываются на нашем столе, могут стать причиной развития серьезных хронических заболеваний - от диабета до сердечно-сосудистых недугов. Известно, какие продукты стоит употреблять с осторожностью.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказала нутрициолог Екатерина Крупкина.

Продукты, которые вызывают болезни

По словам эксперта, воспаление - это естественная защитная реакция организма. Но когда оно становится хроническим, может вести к проблемам со здоровьем: усталость, проблемы с кожей, риск заболеваний.

К продуктам, которые связаны с усилением воспалительных процессов относят:

  • избыток добавленного сахара - сладости, газированные напитки и некоторые соусы. Избегайте только избытка, а не наличия
  • трансжиры - маргарин, дешевый фастфуд и магазинная выпечка
  • чрезмерное потребление насыщенных жиров - колбасы, жирное красное мясо и жареная пища. Речь только о чрезмерном, если есть 1-2 раза в неделю, то ничего не случится
  • алкоголь - регулярное употребление токсично
  • избыток переработанных продуктов - чипсы, снеки, магазинные соусы и полуфабрикаты

Употребление сахара более 17-21% суточных калорий связано с ростом риска сердечно-сосудистой смертности на 38% по сравнению с годовым потреблением на уровне 8%.

Сладкие напитки стимулируют ожирение, повышают риск диабета 2-го типа, болезней сердца, хронических болезней почек и даже определенных видов рака из-за избыточного веса и хронического воспаления.

Важно понимать, что сильно вредят эти продукты только тогда, когда становятся основой питания, а свежие цельные продукты (овощи, фрукты, бобовые, орехи, крупы) становятся редкостью.

Какие продукты есть

Овощи, фрукты, ягоды и бобовые

Многие исследования показывают, что повышенное потребление овощей и фруктов (особенно зеленолистных и крестоцветных) ассоциируется со значительным снижением риска всей смертности и сердечно-сосудистых заболеваний.

Бобовые (фасоль, чечевица) поддерживают здоровье, метаболизм и снижают уровень "плохого" холестерина, а также связываются с меньшим риском диабета.

Цельнозерновые продукты

Ежедневная порция цельнозерновых злаков ассоциируется со снижением риска смертности на 8%. Орехи, бобовые и цельнозерновые дают лучший эффект на метаболическое здоровье.

Жирная рыба и омега-3

Важно, чтобы регулярно в рационе была рыба - лосось, сардины и скумбрия, ведь это важный источник омега-3 жирных кислот, которые существенно снижают маркеры воспаления и защищают сердце.

Орехи и семена

Орехи уменьшают риск смертности и являются мощным источником здоровых жиров, фитохимикатов и диетического волокна. Они - один из лучших выборов для улучшения метаболических показателей.

Йогурт и кефир

Продукты с активными живыми культурами (йогурт, кефир) поддерживают здоровую микробиоту кишечника, что играет ключевую роль в снижении системного воспаления и риска иммунных заболеваний.

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При написании материала также использовались следующие источники: Eating Well и Health.

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