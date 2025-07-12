Эти шоколадные сырки нельзя покупать в магазине: диетолог назвала три вида, которые вредят здоровью

Творожные десерты давно полюбились украинцам как быстрый перекус или сладкое лакомство к чаю. Но далеко не все они одинаково полезны.

Какие из этих вкусностей лучше обходить стороной в магазине - читайте в материале РБК-Украина.

Какие сырки лучше не покупать в магазине?

Диетологи предупреждают: некоторые шоколадные сырки лучше вообще исключить из рациона, особенно если вы следите за здоровьем, весом или имеете проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Как объясняет диетолог Екатерина Сиротка, наибольшую угрозу представляют три типа популярных сырков, которые на самом деле имеют мало общего с полезным кисломолочным продуктом.

Первый - творожки с растительными жирами. На упаковке их часто маркируют как "творожный продукт", а не "творожок". Производители добавляют дешевое пальмовое или кокосовое масло вместо молочного жира, что делает такой продукт вредным для сердечно-сосудистой системы.

Второй - сырки с избытком сахара и глазури. В отдельных случаях один маленький десерт содержит до 5-6 чайных ложек сахара, а шоколадная оболочка - это часто не настоящий шоколад, а сладкая смесь из ароматизаторов и эмульгаторов. Такие "лакомства" способствуют резким скачкам глюкозы в крови и быстрому набору веса.

Третий - сырки с ароматизаторами и усилителями вкуса. Надписи вроде "с клубникой", "с ванилью" или "с карамелью" часто не имеют ничего общего с реальными ягодами или специями. Эти вкусы созданы химическим путем и могут вызвать аллергические реакции или расстройства пищеварения.

Диетолог советует внимательно читать состав: чем короче список ингредиентов и чем больше "живых" компонентов (молоко, натуральный творог, минимум сахара), тем безопаснее продукт. Если же хочется побаловать себя - лучше приготовить домашний творожок самостоятельно, используя натуральный творог, мед или фрукты, и немного темного шоколада.